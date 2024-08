Descontaminación del Machángara: Pabel Muñoz pide el pago de la deuda al Gobierno

En su informe habitual de los lunes, el alcalde Pabel Muñoz se refirió este 26 de agosto de 2024 a la sentencia de un juez que declaró al río Machángara sujeto de derechos y ordenó la implementación de un plan de descontaminación.

“Estoy totalmente de acuerdo con un posicionamiento firme para recuperar el río Machángara. Tienen todo mi compromiso”, dijo el alcalde, sin embargo, cuestionó que la sentencia no incluya a los “verdaderos causantes de la contaminación del río”, ni tampoco se menciona que el Ministerio de Ambiente debe emitir la licencia para la construcción de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).

Muñoz recalcó que para levantar dichas plantas de tratamiento se necesitan recursos, los mismos que “el Gobierno Nacional todavía le debe a Quito, deuda que suma $ 90 millones”, aseguró.

“Si por un lado los jueces nos dicen que hagamos rápido el tratamiento y, por otro, el Ministerio de Ambiente no emite la licencia y el Gobierno nos debe $ 90 millones, entonces, ¿no debería incluir la sentencia al Ministerio de Ambiente y Gobierno Nacional?”, se preguntó.

El alcalde también cuestionó a quienes se oponen a la construcción de las PTAR para descontaminar el río Machángara y que no se tome en cuenta a la Asamblea de Quito, la máxima instancia de participación de la ciudad.

Sentencia favorable

En una primera instancia, el Tribunal de Garantías Penales dispuso que el Municipio de Quito deberá trabajar junto a la sociedad civil en la recuperación del río. La sentencia reconoció al Machángara como sujeto de derechos, responsabilizó al Cabildo por su omisión en el control y falta de tratamiento de las aguas residuales, y le ordenó diseñar y ejecutar un plan específico para limpiarlo.

El Municipio decidió apelar la decisión pero, según Muñoz, no fue porque no estén de acuerdo con el concepto de sanear el río, sino porque no coinciden con la vía. “Si mañana un juez nos ordena hacer una obra equis y la municipalidad no tiene plata o, en términos de ingeniería, es inadecuada, nosotros tenemos que decirlo”.

Según dijo el alcalde, el Municipio se habría adelantado y dos días antes de la audiencia conoció y aprobó la Estrategia de Descontaminación de los Ríos de Quito, en el directorio de la Empresa de Agua (Epmaps).

