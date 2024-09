Una niña desapareció luego de que un desconocido fingiera ser su hermano

Las últimas personas que supieron algo de Dariana Micaela Noguera López, de 12 años, fueron sus compañeras de estudio, pues junto a ellas habría estado poco antes de su desaparición, ocurrida al mediodía del jueves 19 de septiembre de 2024, en la parroquia Cutuglagua, del cantón Mejía, en los límites con Quito.

Su padre, Darío Noguera, contó que en una cámara de videovigilancia habría quedado grabada aproximadamente a las 11:45, mientras sonriente jugaba con sus amigas. Luego, a través de las rejas, un individuo se le habría acercado y a las 12:01 la menor de edad habría salido del plantel.

El progenitor ha cuestionado la falta de colaboración que supuestamente existió de parte de la institución educativa, luego de que ocurriera el incidente, porque no le habría permitido -en su desesperación- entrar a buscarla o por lo menos dejarle ver las grabaciones de la cámara que está en en el ingreso principal, para confirmar si salió por ese lugar y con quién.

Los padres de la menor de edad pidieron acceder a las grabaciones del ingreso principal de la institución educativa. Captura de pantalla

La madre de la pequeña, Karina López, también ha expresado sus reclamos, al igual que el papá, en una entrevista que brindaron la mañana del viernes 20 de septiembre a Teleamazonas, en los exteriores de la unidad educativa. La mamá ha mostrado su indignación porque una hora antes de la desaparición, ocurrió un incidente por el que no fue alertada y que podría haber evitado esta situación.

El sospechoso que fingió ser hermano de la niña

Aproximadamente a las 11:00, según lograron averiguar los padres de Dariana Noguera, un individuo habría logrado ingresar al plantel educativo, para llegar hasta el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE), donde habría dicho que es hermano de la niña, quien hasta el cierre de esta nota seguía desaparecida.

El sujeto habría tenido en su poder un documento falso, cuyo contenido no ha sido precisado, y supuestamente exigía ver a la estudiante. No obstante, luego de que le pidieran su cédula, para corroborar los datos, y este no la entregara, se retiró. Este suceso no habría sido alertado a los padres, de acuerdo a lo detallado por ellos.

“Me indigna. Si el chico no tuvo un documento y si tienen protocolos en el colegio por qué no nos llamaron como padres. Esa es mi desesperación”, enfatizó la madre en la entrevista al medio televisivo.

🚨AYÚDANOS A ENCONTRARLA



A Noguera López Dariana Micaela, reportada como desaparecida desde el 19 de septiembre de 2024, en #UIO.



📞 Si tienes información, comunícate al 1800 DELITO (335486).#PolicíaEcuador pic.twitter.com/C2uvi9ZGnF — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) September 20, 2024

Contacto para alertar dónde está la niña desaparecida

En un afiche publicado por la Policía Nacional, ente a cargo de la búsqueda, se precisa que si alguien tiene información sobre el paradero de la menor edad, puede comunicarse al 1800 DELITO (33 54 86).

