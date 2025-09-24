Cierres viales en Quito hoy: movilidad en la capital este miércoles 24 de septiembre

El ECU 911 y la AMT detallaron el estado de las vías de Quito, en el tercer día del paro nacional convocado por la Conaie

La AMT y el ECU 911 se ubicaron en distintos puntos de Quito para controlar que la circulación vehicular no se complique.

El servicio de emergencia ECU 911 y la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) emitió dos reportes del estado de las vías en Quito y de la provincia de Pichincha este 24 de septiembre de 2025, durante el tercer día del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

El ECU 911 señaló que las vías del norte de la provincia, que conectan a Pichincha con Imbabura, registran cierres. Las carreteras afectadas son la Cusubamba - Cayambe y la Tabacundo - Cajas, en donde existen grupos de manifestantes que han suspendido el paso vehicular.

Aunque solo se reportan incidentes en esos dos puntos, la entidad indicó que existe congestión vehicular moderada en las vías de ingreso y salidas del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), por lo que recomendó circular con precaución.

Así están las vías en la entrada y salida de Quito

Luego de un monitoreo con videovigilancia, el ECU emitió imágenes de la avenida Simón Bolívar, Ruta Viva (redondel de Alpachaca), Panamericana sur, autopista Rumiñahui (peaje), redondel El Choclo, Tambillo y Oyacoto, en donde se observa que lo vehículos circulan sin inconvenientes hacia sus destinos.

Por su parte, la AMT indicó que no se reportan cierres de vías por protestas, pero alertó de la suspensión del paso en distintos puntos por trabajos de mantenimiento vial en calles como la Matovelle, desde la vía Benalcázar hasta García Moreno, en el Centro Histórico.

Además, reportó que hubo tres accidentes de tránsito que afectaron la movilidad desde tempranas horas. Las emergencias se registraron en la av. Morán valverde y Blanca Benítez; en la av. Pérez Bustamante; y en la av. Quitumbe Ñan y Pachacama, en el sector de Quitumbe, sur.

