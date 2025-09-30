Expreso
Luego del bloqueo en Guangopolo, valle de Los Chillos, el tránsito se habilitó por completo en la vía Intervalles.
Cierres viales en Quito hoy: bloqueos y desvíos este martes 30 de septiembre

La AMT reportó que la vía Intervalles está habilitada. ECU 911 actualiza el estado de las vías en Pichincha

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó este 30 de septiembre de 2025 que se registró un cierre en la vía Intervalles, a la altura de la calle Sebastián de Benalcázar, un tramo conecta a las parroquias de Cumbayá y valle de Los Chillos, en el oriente de Quito.

La entidad municipal señaló que un grupo de manifestantes llegó al sector de Guangopolo, por lo cual suspendió el paso en el redondel de la Intervalles, en sentido norte - sur. El bloqueo causó congestión en la zona de La Armenia.

La vía es competencia de la Policía Nacional, por lo que los agentes solo se ubicaron a metros de distancia para controlar el paso en el desvío. Minutos después, pasadas las 09:00, el tránsito se reanudó luego de habilitar circulación vehicular, indicó la AMT.

Otro punto en donde se reanudó la circulación vehicular fue en el carril izquierdo de la avenida Pedro Vicente Maldonado, en el sector de Moraspungo, sur de Quito.

Así están las carreteras de entrada y salida de Quito

A diferencia de días anteriores, este martes no se registraron cierres en las entradas y salidas del norte y sur de la capital, en las avenidas Panamericana Norte y Sur, en Oyacoto y Cutuglagua.

Sin embargo, el ECU 911 informó que aún existen dos bloqueos en la zona que conecta a Pichincha con Imbabura. Según el reporte de las vías, con corte a las 10:00, existen manifestantes que han suspendido las carreteras:

  • Guayllabamba - Tabacundo, en el sector La Esperanza.
  • Quito - Cayambe, en el sector Puente San José y Loma gorda.

Aunque no existe un cierre de vía, la Prefectura de Pichincha informó que se realizan trabajos de estabilización del talud en la autopista General Rumiñahui, a la altura del Puente del Ferrocarril, por lo que recomendó circular con precaución en sentido valle de Los Chillos - Quito.

Desde la noche y madrugada de este martes, distintos grupos de militares se desplegaron sobre los sectores de Cutuglagua, en el sur, así como en el redondel de la Mitad del Mundo y en el peaje de Oyacoto, para evitar que se suspenda el paso en el noveno día del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

