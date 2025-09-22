Cierre vial en Quito: Concentración ciudadana frente a la Corte Constitucional

En el centro norte de Quito, en las calles José Tamayo y Lizardo García se registra una concentración de personas, a las afueras de la Corte Constitucional.

Desde las 10:30 de este lunes se registra una concentración de personas en el centro norte de Quito, específicamente en las calles José Tamayo y Lizardo García, frente a la Corte Constitucional del Ecuador.

Debido a esta movilización, la circulación vehicular en sentido sur–norte por la calle José Tamayo fue cerrada completamente. La Central de Emergencias ECU 911 recomendó a los conductores utilizar rutas alternas, manejar con precaución y respetar las señales de tránsito para evitar congestionamientos en la zona.

Movilización

Hace dos días, un hecho similar ocurrió en los exteriores de la Corte, cuando ciudadanos se acercaron para presionar sobre el Decreto 153 emitido por el presidente Daniel Noboa, mediante el cual se plantea la convocatoria a una consulta popular para instalar una Asamblea Constituyente.

La Corte Constitucional ya se pronunció respecto al procedimiento, señalando que la propuesta corresponde a la vía de Asamblea Constituyente. Sin embargo, aún falta calificar los contenidos del decreto para determinar si se ajustan al marco constitucional vigente.

Una vez concluido este análisis jurídico, la Corte remitirá su dictamen al Consejo Nacional Electoral (CNE). Será este organismo el encargado de definir si procede la convocatoria a consulta popular o si la propuesta se rechaza.

🚨 #CierreVialQuito | Por aglomeración de personas.



📍Sector: Exteriores de la Corte Constitucional

🛣️ Lugar: calle Tamayo y Lizardo García



⚠️ Con precaución

Movilización continúa en el centro norte de Quito

Hasta el mediodía de este lunes, los exteriores de la Corte Constitucional permanecían con presencia ciudadana y con cierres viales en el perímetro cercano, lo que generó complicaciones en la movilidad del centro norte de Quito.

