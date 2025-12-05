Cierre Autopista Rumiñahui hoy: ¿Qué calles alternas están habilitadas en el Valle?

La Prefectura de Pichincha anunció trabajaos en la Autopista General Rumiñahui a la altura del Puente 6

Durante este 5 de diciembre de 2025 habrá restricción en la Autopista General Rumiñahui.

Desde las 09:00 de este 5 de diciembre de 2025, un cierre parcial a la circulación vehicular se aplicó en la Autopista General Rumiñahui, a la altura del puente 6. La Prefectura de Pichincha informó que allí se realizarán trabajos para mejorar la vía.

La Autopista General Rumiñahui conecta el Valle de Los Chillos con el centro de Quito, en el Trébol. Es una de las principales vías y registra una alta carga vehicular durante las horas pico. Sin embargo, este 5 de diciembre la capital vive un feriado por la Fundación de Quito. Con eso en cuenta, se prevé que la cantidad de automotores se reduzca en comparación con un día normal.

Según la Prefectura de Pichincha, que tiene a su cargo esa vía, el cierre a los vehículos se extenderá hasta las 14:00 de este 5 de diciembre de 2025.

¿Qué se hará en la Autopista General Rumiñahui

“Como parte del mantenimiento en la Autopista General Rumiñahui, este viernes 5 de diciembre de 09:30 a 14:00 efectuaremos trabajos de cambio de rótulo a la altura del puente 6”, señaló el gobierno seccional.

Además, en un comunicado, la Prefectura indicó que estarán parcialmente habilitados los carriles derecho y central (sentido Quito–Valle de Los Chillos).

No habrá Pico y Placa durante la tarde

Teniendo en cuenta el feriado por la Fundación de Quito, quienes llegan del Valle de Los Chillos hacia la capital deben considerar que la restricción de circulación denominada Pico y Placa no aplica.

Según la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), la medida no se regula durante los sábados, domingos y feriados. Los días viernes no pueden circular los automóviles con placas terminadas en los dígitos 9 y 0. La medida, en los días de su aplicación, rige durante las tardes, desde las 16:00 hasta las 20:00.

#Atención | Como parte del mantenimiento en la Autopista General Rumiñahui, este viernes 5 de diciembre de 09h30 a 14h00 efectuaremos trabajos de cambio de rótulo a la altura del puente 6, por lo que estarán parcialmente habilitados los carriles derecho y central (sentido… pic.twitter.com/ORcO14dWl7 — Prefectura de Pichincha (@PichinchaGob) December 4, 2025

