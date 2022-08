El barrio Ciudad Futuro, en el sur de Quito, fue el blanco de un ataque de bomba. Este hecho se registró ayer en la madrugada (02:00), en una vivienda ubicada en las calles L y 8.

Este es el primer atentado con explosivos que registra la capital. La Policía indicó que el objeto que utilizaron fue armado de forma casera y arrojado al interior del inmueble donde reside Carlos Toapanta, de 50 años, junto a su familia.

La Unidad Antiexplosivos del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) aclaró que se trató de un objeto de alto poder, el cual detonó en el garaje del inmueble, donde dos vehículos (una camioneta y una furgoneta) sufrieron daños considerables. La puerta frontal de la casa también se desprendió producto de la onda expansiva.

El ministro del Interior, Patricio Carrillo, confirmó que el aparato utilizado era similar a los que se emplearon en los ataques en Guayaquil.

“Se está investigando la procedencia de todo lo utilizado para armar el dispositivo. Son mecanismos artesanales que están a libre disposición de la gente. Ante eso, quienes tienen conocimiento de ciencias químicas pueden hacerlos”.

Carrillo también aclaró que este ataque no tiene relación con el crimen organizado ni delincuencia común, sino más bien obedece a problemas interpersonales sentimentales.

Desde el Comando de Policía del Distrito Quitumbe, Byron Navarro, jefe encargado, señaló que “el ataque fue dirigido, pero afortunadamente no hubo personas heridas ni víctimas mortales que lamentar. Estamos investigando para dar con el paradero de los responsables y analizaremos la evidencia obtenida”.

Personal de Criminalística encontró en el lugar dos fragmentos de mecha color blanco y una muestra de residuo de un artefacto improvisado no eléctrico, según consta en el parte policial.

EXPRESO conoció que Carlos Toapanta, víctima del atentado, es un policía que está en proceso para recibir la baja. Las motivaciones no fueron especificadas.

También se obtuvo la versión del implicado, quien dijo desconocer las motivaciones del hecho y que tampoco ha recibido amenazas de ninguna clase.

“No sé por qué pasó esto, pero mientras no investiguen no puedo decir nada más. Lo que sí es cierto es que pondré la denuncia en la Fiscalía y Policía Judicial, después de arreglar los daños de mi casa. Tomaré medidas de seguridad para que esto no se repita. Pondré cámaras de seguridad, más que nada por mi familia que está asustada. Por mí, ya no hay problema”, manifestó.

Los moradores del barrio se mostraron herméticos y temerosos ante esta novedad. Muchos se rehusaron a hablar por posibles represalias, ya que según ellos existen bandas delincuenciales que operan en esta zona.

Hilda Pico comentó que pese a vivir por más de 15 años sumida en la inseguridad, ataques con explosivos jamás se habían suscitado. “Después de esto viviremos con más temor, con pánico de tan solo asomar la cabeza a la ventana. Ni siquiera dentro de la casa estamos seguros. Para muestra, lo que le pasó al vecino”.

Marco Alulema, otro habitante cercano al punto del ataque, solicitó mayor control a las autoridades, principalmente porque no quieren convertirse en una réplica del Puerto Principal.

“Lo que sucedió en la madrugada puede ser por maldad, venganza o porque simplemente la gente está desadaptada mental y socialmente, pero la Policía aún está a tiempo de intervenir y controlar para evitar que suceda lo mismo que en Guayaquil, donde no hay ni ley ni Dios”.

César Chuqui, mecánico del sector, será el encargado de arreglar los automotores destrozados. En su taller, el hombre comentó que el ataque era algo que acabó no solo con la tranquilidad del hogar de Toapanta, sino también con la paz del barrio.

“Se ha oído de robos, pero de bombazos jamás. No sabemos qué sucederá más adelante. Ojalá den con los responsables y no se repitan estos ataques”, dijo.

El pasado 15 de agosto, en los exteriores del mercado de Iñaquito se encontró un presunto artefacto explosivo. Un coche con una caja blanca fue abandonado en la acera de la calle Alfonso Pereira.

El evento se reportó a las 17:30. Una hora después, miembros del grupo antiexplosivos realizaron una detonación controlada del objeto. Al final se determinó que el paquete solamente contenía papeles.

En el Centro Histórico se dio la segunda alerta, la tarde del 24 de agosto. En el sector de la 24 de Mayo, en las calles Barahona y Ambato hubo una explosión. Personal del GIR encontró en la escena 20 cápsulas detonantes eléctricas y cinco fragmentos de cápsulas consumidas. Dos personas en condición de calle resultaron heridas. La Policía descartó un atentado y aclaró que esto fue provocado por unos recicladores que manipularon estos objetos para extraer el cobre.

En lo que va del año se han identificado 200 dispositivos de este tipo. Algunos fueron desactivados a tiempo y otros explotaron, como en el Cristo del Consuelo y una mecánica en el sur de Guayaquil.