Los familiares de Juan Carlos Corozo Mercado, de 47 años, sostienen que él es llamado Cucaracha desde pequeño, porque en el barrio Cristo del Consuelo, de Guayaquil, de donde es oriundo, es común que los amigos se pongan apodos, pero no por ser delincuentes.

Guayaquil: Cinco detenidos tras atentado con explosivos en el Cristo del Consuelo Leer más

Su sobrenombre salió a la luz luego de que el ministro del Interior, Patricio Carrillo, informara en rueda de prensa que el atentado con explosivos suscitado en la conocida Calle 8, que dejó cinco muertos y más de 20 heridos, era dirigido en su contra, al ser un supuesto miembro de Los Tiguerones.

El percance ocurrió la madrugada del domingo 14 de agosto de 2022. Y la mañana del siguiente día llegaron los reclamos y los parientes piden que el ministro Carrillo se retracte: "que saque el ministro los antecedentes o alguna investigación que tenga en contra de mi esposo. Él tiene una salsoteca y es taxista. No tienen nada en su contra. Es una persona trabajadora", sostiene Rosa Salas, la cónyuge.

"Si lo quieren juzgar, que lo juzguen por ser trabajador. Tal vez no tiene algún permiso, pero no es delincuente. Y la discoteca no está en el sitio donde fue el atentado. Fue a unas seis casas, fue lejos... Mi hermano no es de ninguna banda. Nos ponen en peligro a todos", agregó Orlin Corozo, hermano de Cucaracha.

El hombre señalado por las autoridades es uno de los heridos, pues a la hora del suceso se encontraba trabajando en el sector, acotaron los lugareños.