Calderón contará con nueva estación y unidades de emergencia de Bomberos

Personal de Bomberos de Quito recibe nuevos trajes, guantes y botas para la temporada forestal en Calderón.

El Cuerpo de Bomberos de Quito refuerza su capacidad de respuesta ante emergencias en la parroquia de Calderón con una inversión de $ 7.7 millones, que incluye la adquisición de nuevos vehículos de emergencia, la construcción de infraestructuras estratégicas y la dotación de equipos de protección personal para su personal operativo.

Nuevos vehículos de emergencia refuerzan la operatividad de Bomberos

El comandante Esteban Cárdenas destacó que la incorporación de cinco vehículos de rescate, dos unidades especializadas en manejo de materiales peligrosos y un camión logístico forestal permitirá distribuir estas unidades en distintas estaciones, optimizando la eficiencia en la atención de emergencias tanto dentro como fuera del Distrito Metropolitano. “Estamos convencidos de que nuestro rol no se limita a combatir incendios, sino también a responder ante todo tipo de eventos que afecten a la comunidad”, señaló.

Además, el Cuerpo de Bomberos entregó equipos de protección personal forestal, incluyendo trajes, guantes y botas, para garantizar la seguridad e integridad de su personal durante la temporada forestal, reforzando su capacidad operativa en situaciones de alto riesgo.

Como parte del fortalecimiento institucional, se realizó un recorrido por el Centro de Gestión Logística, destinado al almacenamiento y mantenimiento de equipos para unidades de búsqueda, rescate urbano y forestal.

Este espacio permitirá optimizar recursos, mantener la operatividad permanente y asegurar que las unidades especializadas cumplan con los estándares internacionales de acreditación, avalados por organismos como INSARAG y SNG

Recorrido por el Centro de Gestión Logística, espacio clave para optimizar equipos de rescate y emergencias. GUSTAVO GUAMAN

Durante el evento, detallaron las autoridades que se supervisa el avance de la nueva Estación de Bomberos N.º 27, ubicada en Llano Grande, barrio Redín Nro. 2, que contará con personal operativo y vehículos de emergencia. Esta estación tiene como objetivo reducir los tiempos de respuesta ante incidentes en Calderón y zonas circundantes, reforzando la seguridad de la población.

