¿Bloqueo en Panamericana Sur? así está la vía de acceso a Quito el 16 de septiembre

El ECU 911 informó sobre el estado de las vías de ingreso en el norte y sur de Quito. La AMT también emitió un reporte

Desde las 16:00 del 15 de septiembre, la circulación vehicular se normalizó en la av. Panamericana Sur, en el sector de Tambillo, luego de la protesta por la eliminación del subsidio al diésel.

El Servicio de Emergencia ECU 911 emitió imágenes del monitoreo de las vías utilizadas como entradas desde el sur hacia Quito. La entidad difundió un video de la la videovigilancia de esos puntos, al mediodía de este martes 16 de septiembre de 2025, luego de que un grupo de personas cerró el otro ingreso a la capital en el sector de Oyacoto, en la avenida Panamericana Norte.

En las imágenes se observa que el tránsito está habilitado y el flujo vehicular transcurre con normalidad en los sectores:

Obelisco de Alóag – Panamericana Sur.

Caminos del Inca – avenida Simón Bolívar.

Puente 2 – Autopista General Rumiñahui.

Puente de El Chiche – Ruta Viva.

Redondel de Palugo.

Redondel de Los Espejos – vía al Aeropuerto.

En las imágenes se observa a vías laterales, redondeles y puentes peatonales que están expeditos, a diferencia de ayer lunes, cuando un grupo de personas bloqueó un tramo de la av. Panamericana Sur, en el sector de Tambillo y en la extensión de la av. Simón Bolívar.

Este es el tramo de la Panamericana que está cerrado

Según el reporte de la entidad sobre el estado de las vías de Pichincha, con corte a las 12:51, solo el tramo de la av. Panamericana Norte, que une a Quito con Guayllabamba se mantiene cerrado por una manifestación, tras la suspensión del subsidio a los combustibles.

De esta forma, las grandes vías de acceso a la capital estaban habilitadas hasta las 13:10, hora de cierre de este reporte.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) tampoco alertó cierres viales. En sus redes sociales indicó que existe una modificación del paso en la avenida Oswaldo Guayasamín, en el tramo del intercambiador de Pifo hacia Puembo, pero por trabajos en la vía.

🚛 #AMTInforma ¡Atención!



🚧👷 Se están realizando trabajos viales en la av. Oswaldo Guayasamín en el tramo del Intercambiador de Pifo hacia Puembo.



🛤️Habilitados:

➭ 2 carriles sentido Quito-Aeropuerto

➭ 1 carril sentido Aeropuerto-Quito



👮‍♂️Gestionamos la movilidad pic.twitter.com/bauLxlMVKB — AMTQuito (@AMT_Quito) September 16, 2025

Debido a esta intervención, dos carriles de esa avenida están habilitados en sentido Quito - aeropuerto y solo uno en la ruta contraria.

Aunque casi todas las vías están habilitadas para el flujo vehicular, las autoridades no reportaron una hora estimada en la que se normalizaría el paso en el tramo hacia Guayllabamba.

