Hace cuatro semanas el sistema de bicicleta pública en Quito se activó nuevamente. Pese a que fue algo acelerado y arrancó días antes de que el exalcalde Santiago Guarderas entregara la posta a Pabel Muñoz, el servicio se reanudó tras la paralización que se hizo en marzo de 2020, producto del confinamiento dispuesto por la llegada de la COVID- 19.

Al respecto, en el segundo informe semanal de gestiones, Muñoz dijo que el contrato para ejecutar este servicio se lo adjudicaron a la Escuela Superior Politécnica del Ejército (ESPE), (la anterior administración) y que, esta entidad se encarga de dotar de las ‘bicis’ y del sistema digital para registrar a los usuarios nuevos.

Hoy en día, están en funcionamiento 200 unidades y se reabrieron seis estaciones comprendidas desde El Ejido hasta la avenida Gaspar de Villarroel, en el norte de la urbe.

“La bicicleta pública es el primer paso para poner en funcionamiento a todo el sistema de transporte en Quito. Estoy contento por esto, pero no al cien por ciento. No me deja contento que no tengamos todas las bicicletas que necesitamos y tenemos más de 500 dañándose en las bodegas del Municipio”, acotó el alcalde.

Recurrente. En 30 minutos, al menos 10 usuarios desbloquearon las bicicletas para desplazarse en la zona norte. Henry Lapo

También señaló que existen dificultades con los lectores del código QR que se han instalado en las paradas. Este recurso es empleado para desbloquear una bicicleta y usarla. “Son fallas que deben corregirse, incluso se debería mejorar la asignación de las mismas para no buscar de una en una cuál se activó”, destacó Muñoz.

Desde la secretaría de Movilidad, a través de un boletín se informó que para acceder a estos medios de transporte se debe llenar un formulario en la web sbpquito.com, imprimirlo y presentarlo en cualquiera de las seis paradas, junto con un código QR que se generará para habilitar el uso.

El tiempo de uso, por trayecto de la bicicleta asignada será de 60 minutos y estará abierta al público desde las 07:00 hasta las 18:00.

Los usuarios no podrán retener el vehículo no motorizado más del tiempo señalado, ya que recibirán penalizaciones de acuerdo a la reincidencia de la falta cometida.

Lector. El 90 % de los usuarios no tuvo inconvenientes con el ingreso del código QR. Henry Lapo

Además, las autoridades aclararon que se contempla la posibilidad de aumentar el número de paradas y se analizarán las condiciones en que se encuentran las bicicletas que quedaron inutilizadas en el proyecto de Bici- Q que nació en 2012, durante la administración de Augusto Barrera.

Cabe señalar que para el proyecto inicial se destinaron 1’080.000 dólares. Tiempo después, en el período de Mauricio Rodas se compraron más bicicletas, pero eléctricas. Sobre esto hubo dudas y críticas porque no existió un plan que contemple cómo se cargaría la batería.

EXPRESO conversó con algunos usuarios, entre ellos Jossías Enríquez, funcionario judicial quien usa las ‘bicis’ desde hace tres semanas.

“Es un alivio cruzar la ciudad a bordo de ellas. Se evita el gentío que hay en los buses, los robos, se hace ejercicio y se llega mucho más temprano. Ojalá que esto dure para siempre y no sea algo pasajero. Sería bueno que las autoridades revisen las ciclovías y coloquen mejor seguridad. Hay buses, motos eléctricas, scooters que no respetan y corremos riesgos”, acotó.