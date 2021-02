Los transportes alternos, el futuro de la capital

El confinamiento, las restricciones vehiculares y el temor a un posible contagio de COVID-19, tuvo un curioso impacto en la movilidad de los quiteños; el giro definitivo hacia la bicicleta.

En junio del año pasado, poco después de que la ciudad recuperara su movimiento, la Alcaldía habilitó 4,5 kilómetros adicionales de ciclovías y retomó los ciclopaseos.

El aumento de las rutas seguras dio como resultado un incremento de 635% en el uso de este tipo de transporte hasta noviembre de 2020, y también cambió su aplicación.

“Para muchos, el que se definieran las ciclovías, sobre todo en el hipercentro, hizo que nos pareciera seguro ciclear al trabajo o al supermercado en lugar de exponerse al bus o al Trole”, explicó Miguel Carrera, de la agrupación de ciclistas ‘Sobre ruedas’.

En Quito, la primera semana de revisión técnica vehicular arranca con la inspección de 3.500 autos Leer más

Para la Secretaría de Movilidad, el incremento está en la línea de los planes que tienen para los próximos dos años. “Facilitarle el camino al vehículo particular no es el plan a futuro para la movilidad de Quito, sino el mejoramiento del sistema de transporte público y de los vehículos no motorizados o eléctricos”, señaló en una entrevista Guillermo Abad, titular de esta entidad.

El plan de expansión contempla el aumento de 67,5 kilómetros de ciclovías, que avanzan desde Quitumbe hasta La Ofelia y el Parque de Los Recuerdos. Así mismo, se alista una extensión de tramos que abarcarán las parroquias de Calderón y Carapungo.

Se han planificado dieciocho ejes transversales para agrupar los tramos y evitar zonas no trazadas que puedan poner en riesgo a los usuarios.

Las ciclovías se extenderán entre este año y el próximo. Teddy Cabrera

Entre las mejoras también se contempla la colocación de parqueos y equipamiento para que estas puedan ser llevadas dentro de los buses urbanos, sobre todo de los que llegan desde Tumbaco, Cumbayá y el Valle de los Chillos, y una normativa de regulación para los equipos que están en proceso (ver entrevista).

A este crecimiento también se ha sumado el scooter. Así lo explica Alfonso Celi, titular de Hop Scooter, empresa de scooter compartido que cuenta con 220 unidades en la capital.

Cambios en la avenida Simón Bolívar para reducir el índice de accidentes Leer más

“Hay un incremento sostenido de usuarios desde que empezamos nuestra operación en 2019 y tenemos como meta continuar creciendo hacia el norte y el sur y llegar a otras ciudades”, comentó.

Solo el mes pasado, la compañía contabilizó 18.000 viajes en sus equipos. Los principales usuarios, explica Celi, son jóvenes de entre 25 y 40 años, principalmente trabajadores. “Creemos que la propuesta se consolidará, mientras más personas ven esta como una opción permanente, versus las complicaciones que genera tener un auto”, dijo.

Las bicicletas públicas se renovarán

Pese a que el servicio de bicicleta pública se implementó en 2012, el sistema presentó numerosos problemas y poca acogida. Este será relanzado con ciertos cambios. Primero, el servicio será totalmente automatizado y funcionará a través de una aplicación móvil y con estaciones virtuales.

Adicionalmente, dejará de ser gratuito y contará con una tarifa anual. Según la Secretaría de Movilidad, dieciocho compañías se han acercado para aplicar a la concesión de este servicio. Al momento la renovación está en la etapa de análisis financiero.

“Las ciclovías llegaron para quedarse”

Con respecto al futuro de estos medios de transporte, EXPRESO habló con Fernando de la Torre, Director de Modos de Transporte Sostenible de la Secretaría de Movilidad.

El director de Movilidad Sostenible indicó que las ciclovías se extenderán Cortesía

¿Cómo se integrarán las vías al aumento en el uso de bicis y scooters?

Se ha retomado el plan de ciclovías permanentes que estaba paralizado y se continuará implementando nuevos tramos. Llegaron para quedarse. Además se está trabajando en un plan multimodal que incluye la posibilidad de que los usuarios lleven sus bicicletas en los buses urbanos.

¿La adaptación de estas facilidades tiene un plazo determinado?

Sí. Se emitió un exhorto a las cooperativas para que implementen portabicicletas en sus unidades. Tiene un tiempo de tres meses de ejecución y después de eso se establecerán plazos por fases. Entre otros planes también está la implementación de casilleros en las estaciones de los articulados.

¿En qué etapa se encuentra el proyecto de ordenanza?

Terminamos el estudio de ordenanza, que incluye una planificación a futuro del transporte sostenible y ahora está siendo revisado por la consultora española Zaragoza Logistic Center. Cuando esté terminado, haremos una presentación al alcalde para que este luego pase a primer debate.