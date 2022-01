La ciudadanía debe tomar sus propias medidas de seguridad para no ser parte del hampa.

Los grupos delictivos ‘rezan’ a su santo de devoción para tomar el control de algunos barrios capitalinos.

Quito vivirá la experiencia del restaurante Ikaro por 16 días Leer más

Así lo analiza Mario Pazmiño, consultor en temas de inteligencia, seguridad y defensa, luego de que en la urbe se han presentado algunos robos por parte de bandas organizadas.

El coronel del Ejército en servicio pasivo explica que estas organizaciones delincuenciales suelen marcar, lo que denominan, ‘santuarios de territorio’. Es decir, en estos lugares solo se permite que cometan delitos miembros de una sola banda y los líderes e integrantes de otras lo conocen.

Se ‘enraízan’ en dichos sectores para hacer de las suyas “y tener hegemonía en el poder”.

Sebastián, de 28 años, sufrió un ataque violento por una banda de criminales, la última semana del 2021. Mientras circulaba en su carro por el sector de La Kennedy, norte de Quito, fue interceptado por otro auto, del cual se bajaron dos sospechosos con pistolas y una mujer con un destornillador. “Me hicieron salir del auto, me apuntaron con el arma en la cabeza, me tiraron al suelo y me quitaron todo”, dijo.

Luego del ataque, el joven fue a denunciar a los policías, quienes le habrían dicho “es que los ‘choros’ están haciendo sus Navidades”.

Barrios de Quito más conflictivos. Expreso

En el barrio La Mariscal, centro-norte de la ciudad, los miembros de una familia estarían haciendo de las suyas en los locales comerciales. El empleado de un negocio contó que hace tres días, dos personas distrajeron a los empleados mientras un tercero se robaba los celulares del mostrador. Desde ese día colocaron una baranda que impide el acceso a esta área.

Embajada de EE.UU. pedirá certificado de vacunación a quienes ingresen a sus espacios Leer más

Ana Lucero camina por la avenida Colón e indica que por esa zona hay muchas bandas que roban a los pasajeros en el transporte municipal. “También están en las paradas arranchando las pertenencias a quienes esperamos una unidad”, añadió.

Se hizo una encuesta a la ciudadanía por las redes sociales de este Diario y, según la información recibida, existen algunos sectores en los que se han presentado asaltos con violencia en las últimas semanas.

El año pasado, la productividad de la Policía con respecto a la desarticulación de bandas disminuyó. En el 2020, que fue un año irregular por la pandemia, desmantelaron a 55 organizaciones. En 2021 detuvieron a los miembros de 49 grupos.

La mayoría de estos grupos se dedicaba al robo de entidades financieras, locales comerciales, robo en el transporte público y sacapintas.