Balacera en zona rosa del sur de Quito deja un muerto y dos heridos

Un ataque armado en la zona rosa de Quitumbe dejó un fallecido y dos heridos; los responsables se movilizaban en motocicleta.

La noche del sábado 30 de agosto se registró un violento hecho en la conocida zona rosa de Quitumbe, dejando como saldo una persona fallecida y dos heridas. Las primeras investigaciones policiales apuntan a un posible caso de extorsión.

Le invitamos a que lea: Gobierno Nacional mantiene millonaria deuda con Municipio de Quito

El ataque armado deja tres víctimas

El coronel William Egas, jefe del Distrito Quitumbe, detalló que a las 22:10 el ECU-911 recibió una alerta sobre dos personas heridas. Testigos señalaron que una motocicleta con dos ocupantes llegó al exterior de una discoteca y realizó múltiples detonaciones. Tres personas fueron alcanzadas por los disparos, una de ellas falleció a causa de un proyectil en la espalda.

Bomberos de Quito rescatan a seis personas extraviadas en el cerro Padre Encantado Leer más

“Se coordinó de inmediato con las unidades investigativas para determinar las causas del hecho y se revisaron las cámaras de seguridad del sector”, indicó Egas. Según el guardia de seguridad del establecimiento, los responsables habían enviado amenazas previas, aunque no habían sido reportadas a la Policía Nacional.

¿Antecedentes penales?

Las personas heridas se encontraban en los exteriores de la discoteca al momento del ataque. La víctima mortal contaba con antecedentes por tenencia de arma de fuego, pero las autoridades aclararon que aún no se puede determinar si el ataque estaba dirigido específicamente contra él. “La primera hipótesis apunta a un tipo de amenaza contra la discoteca”, agregó el uniformado.

Actualmente, la Policía mantiene comunicación con los propietarios del local y continúa con las indagaciones para esclarecer si se trató de un caso de extorsión.

En el distrito de Quitumbe, comerciantes y moradores han denunciado previamente un aumento de casos de extorsión en el sector. Según declaraciones de los moradores, los negocios más afectados son los ubicados en la zona comercial, así como restaurantes y discotecas. Por ello, los habitantes exigen una mayor presencia policial para garantizar seguridad y protección en estas áreas.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.