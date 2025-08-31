Bomberos de Quito rescatan a seis personas extraviadas en el cerro Padre Encantado

Extraviados en el cerro Padre Encantado: así fue el rescate de seis personas en Quito

Cuerpo de Bomberos de Quito rescató a seis personas extraviadas en el cerro Padre Encantado, vía a Lloa

La noche del sábado 30 de agosto de 2025, el Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) atendió una emergencia en el cerro Padre Encantado, ubicado en la ruta de los Integrales, vía a Lloa, al suroriente del Distrito Metropolitano. Un grupo de seis personas se encontraba desorientado tras realizar una caminata por la zona.

Le invitamos a que lea: La vida dentro del Benalcázar Mil, el primer rascacielos del Ecuador

De acuerdo con el reporte de la institución, la alerta ingresó cerca de las 20:00, lo que activó de inmediato un operativo de búsqueda y rescate. Siete efectivos del CBQ se movilizaron al sector con vehículos de apoyo y equipos especializados para dar con el paradero de los excursionistas.

Quito tendrá controles de alcoholemia este fin de semana Leer más

Tras varias horas de rastreo en la montaña, los bomberos localizaron al grupo aproximadamente a dos kilómetros al sureste del cerro Padre Encantado. Según la evaluación inicial, los ciudadanos estaban en buen estado de salud, aunque presentaban cansancio por la caminata prolongada y la falta de orientación.

El personal de rescate les proporcionó hidratación y abrigo antes de acompañarlos hasta un punto seguro, donde finalmente se reencontraron con sus familiares.

Recomendaciones de seguridad en la montaña

Bomberos de Quito recordó a la ciudadanía que las actividades de senderismo y montañismo deben planificarse con anticipación para evitar incidentes. Entre las principales recomendaciones están:

Iniciar los recorridos en la mañana para aprovechar la luz natural.

Planificar la ruta antes de salir y verificar las condiciones del clima.

No caminar solo, siempre es más seguro hacerlo en grupo.

Llevar agua, abrigo y alimentos suficientes.

Informar a familiares o amigos sobre el recorrido y la hora estimada de regreso.

En caso de emergencia, comunicarse inmediatamente al 9-1-1.

Un llamado a la prevención

El cerro Padre Encantado, ubicado en las estribaciones del volcán Guagua Pichincha, es una de las rutas favoritas de excursionistas y deportistas de montaña en Quito. Sin embargo, su geografía irregular, la neblina frecuente y las bajas temperaturas pueden aumentar los riesgos si no se toman las medidas de seguridad adecuadas.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.