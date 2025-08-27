Ataque armado en El Quinche: la Policía revela cómo ocurrió la muerte violenta

La víctima retornaba a su casa cuando fue un hombre le disparó al menos dos veces

Tras el ataque, los uniformados realizaron varios patrullajes por la parroquia de El Quinche.

La tranquilidad de la parroquia El Quinche, ubicada al oriente de Quito, se vio interrumpida la noche del 26 de agosto de 2025 por una muerte violenta que ha generado preocupación entre los habitantes. Este miércoles 27, la Policía Nacional ofreció detalles adicionales sobre el caso que ya está bajo investigación.

Según informó el coronel Paúl Enríquez, jefe del distrito Tumbaco, la alerta se registró a las 20:30 mediante una llamada al ECU 911. La víctima, una mujer que retornaba a su domicilio, fue interceptada por un sospechoso que caminaba a pie.

El agresor, descrito como un hombre que vestía una chompa y una capucha, le disparó con un arma de fuego antes de huir del lugar a bordo de un vehículo que lo esperaba a pocos metros de donde ocurrió el ataque.

En el lugar del crimen se levantaron tres vainas percutidas. Enríquez señaló que luego de la alerta, unidades de distintos ejes de la Policía llegaron con el objetivo de dar con el causante del hecho.

Asimismo, se desplegaron equipos del eje preventivo en la parroquia para reforzar la seguridad y brindar tranquilidad a los habitantes. Paralelamente, personal técnico realiza labores de análisis para establecer la ruta de escape del implicado.

Una hipótesis que se maneja

Una de las hipótesis que manejan las unidades investigativas figura una denuncia previa relacionada con un conflicto de tierras, que habría realizado la víctima. “Estamos recogiendo toda la información posible. Esa es una de las líneas que se está analizando, pero no se descarta ninguna otra motivación”, indicó el jefe policial.

La identidad del sospechoso aún no ha sido determinada, y se continúa con el levantamiento de evidencias y testimonios para esclarecer los hechos, recalcó el oficial.

De acuerdo con información publicada por medios de comunicación locales, la víctima era parte del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y había ocupado el cargo de vocal principal en el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) parroquial de El Quinche hasta el 2023, cuando representaba al movimiento político Avanza.

