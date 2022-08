Para conmemorar los 213 años del Primer Grito de Independencia que se dio el 10 de Agosto de 1809, se decretó un feriado nacional de tres días, que arranca hoy.

Algunos capitalinos saldrán de paseo hacia otras provincias, en busca de nuevos parajes, aventuras e incluso playa, pero ¿qué actividades pueden realizar aquellos que permanecerán en Quito?

Andrés Angulo es un conocedor y catador de lugares desde hace 8 años. Cuando hay oportunidad, como en esta ocasión, arma maletas para salir junto a sus dos hijas y esposa a recorrer nuevos espacios, sea dentro o fuera de Pichincha.

“La mayoría de veces salgo porque no hay muchos sitios que recorrer dentro de la capital, o porque los pocos que quedan no están en buen estado, pero en esta ocasión no voy a salir y utilizaré los parques metropolitanos para hacer un asado familiar. Espero que hayan mejoras, si no tocará acomodarse con lo que haya”.

Mediante información oficial emitida desde el área de parques y jardines del Cabildo, se indicó que hasta hace poco se implementaron asaderos o parrillas en Guangüiltagua y La Armenia. Para acceder a una de estas zonas se requiere realizar una reserva previa, presentar la cédula de ciudadanía y cancelar siete dólares por el servicio.

“En el primero están disponibles 22 zonas, mientras que en el segundo hay siete, pero están unas en mantenimiento y renovación de la pintura”, se indicó en el documento.

Interacción. En actividades que se desarrollan en museos, los padres también son parte del aprendizaje que reciben los más pequeños. Las exposiciones son lúdicas y creativas. Henry Lapo

Para quienes no se sienten a gusto en espacios al aire libre o simplemente se resisten a una experiencia campestre, también hay otras alternativas.

Flor Carvajal vive en el norte de la ciudad y dice que aprovechará este tiempo para compartir con su hijo.

Planea visitar las piscinas de El Tingo o La Merced, ubicadas en el Valle de los Chillos, nororiente de la capital.

“Mi hijo me dijo que tenía ganas de nadar, entonces voy a complacerlo. Para eso son los días de feriado, para pasarlos con los seres que uno quiere”.

También planea salir a la cascada El Molinuco, en Rumiñahui. “Esto lo haré por mí, porque es una experiencia relajante y para retornar al trabajo sí hace falta liberar la tensión”, agregó.

Desde la Secretaría de Turismo también se socializó la programación de varias actividades, que entretendrán a propios y visitantes.

CIFRA El Municipio estima que llegarán 150 mil visitantes, y percibirán 15 millones de dólares por el turismo.

El teatro es una de las principales ofertas. En el centro de la urbe se expondrán varias representaciones que tendrán su espacio en dos recorridos. Los ejes serán sobre las aventuras, romances y gestas llevadas a cabo por el libertador Simón Bolívar, en compañía de Manuela Sáenz.

Pero para templar los nervios y revivir la historia también hay cabida. En el convento de Santo Domingo se realizará un recorrido de inframundo. Las catacumbas, retablos, patios y cúpulas serán el centro de atención.

Al sur, en el barrio Mena 2, la fiesta también está imparable, y la tarde del viernes 12 de agosto se llevará a cabo el desfile cívico denominado ‘Quito Luz de América’, mientras que mañana, en la concha acústica, sector la Villaflora habrá el ‘Festival Paz Urbana’.

Para los más pequeños también hay alternativas, y una de las principales se desarrollará en el parque del agua, conocido como Yaku, en el barrio El Placer, sector el Tejar.

Michelle Paucar dijo que este es un buen lugar porque “los niños pueden aprender mejor sobre los estados del agua, beneficios e importancia de conservar limpios los sitios en donde se genera naturalmente. Es muy interactivo. Lo importante es que las autoridades socialicen estas actividades”, finalizó.