El arte inmersivo vuelve a Quito

Un imponente David de 5,17 metros de altura, un soberbio Moisés situado en medio de una tormenta y una impresionante Capilla Sixtina audiovisual, son algunas de las instalaciones y obras que se pueden ver en ‘Miguel Ángel Vivo | Real + Inmersivo’, muestra que abrió sus puertas en el CCI Arena de la capital.

La exposición llegó a la urbe un año después de la apertura de ‘Van Gogh Vivo’, la primera apuesta inmersiva que se realizó en la capital y que sumó un número sin precedentes de visitantes a muestra de arte: 200.000 personas.

Así lo explicó Hernán Ganchegui, director de la empresa Arriba el Telón, responsable de la puesta en escena. “Durante cinco años mi socio Ezequiel Peña intentó convencerme de apostar por una muestra de Van Gogh, y yo no creía que la gente querría ir a verla. Cedí, nos pusimos de acuerdo, y la montamos. Los resultados fueron...impresionantes. Fue un récord. Por eso, cuando me comentó que quería hacer una Capilla Sixtina gigante, le dije ‘hagámoslo’, porque me había equivocado tanto con Van Gogh, que había que probar”, señaló.

Fue así que estos contactaron al artista y cineasta Édgar Cevallos, quien junto a catorce escultores capitalinos dedicaron un año a la elaboración de las piezas.

El recorrido, que intercala diversas técnicas, entre ellas videos, instalaciones, videoarte y arte táctil, inicia con una introducción videográfica sobre la vida del escultor renacentista. Luego, los visitantes pueden recorrer catorce salas en las que priman las réplicas escultóricas y las pantallas que narran la historia tras las piezas.

Pieza. La escultura sobre Moisés es de las favoritas. Karina Defas / Expreso

Quizás una de las instalaciones más impresionantes es la sala principal, donde se recrea el arte que Miguel Ángel plasmó en el techo de la Capilla Sixtina. Ahí, la audiencia puede colocarse en unos muebles inclinados y observar con detenimiento algunos de los frescos más universales del artista italiano, como ‘La creación de Adán’, en la que Dios y Adán estiran sus brazos sin llegar a tocarse, o El juicio final, que aborda el Apocalipsis.

Para Cevallos, replicar las piezas de Miguel Ángel fue un reto, pero uno que siempre estuvo dispuesto a asumir.

Mi socio me comentó que quería hacer una Capilla Sixtina gigante, pensé que estaba loco, pero me equivoqué tanto con Van Gogh; había que hacerlo. Hernán Gnchegui

Director de Arriba El Telón

La pieza que más le costó, aseguró, fue el David de 5,7 metros, no solo por la dificultad que implicaba el trabajo con el material, sino porque debía recrear una de las obras más universales de todos los tiempos.

“Me costó mucho trabajo, fue durísimo porque también había un tema muy espiritual, muy profundo que uno tenía que capturar. Tenía que sentir la fe mientras trabajaba, y decirle ‘Dios mío, extiende el talento de mi Miguel Ángel a mis manos por un rato”, comentó.

Al igual que en ‘Van Gogh Vivo’, la muestra puede ser tocada por los asistentes, quienes tienen la libertad de acercarse a las piezas, tomarse fotografías y hacer videos con ellas.

Asimismo, hay instalaciones que son netamente estéticas, como los pasajes del cielo y el infierno, y los ‘caminos por las nubes, uno de ellos con frases inspiracionales.

Para Cevallos, la ‘popización’ de las obras de Miguel Ángel, y su intencionalidad a que estas sean acogidas por las redes sociales, no es un desmerecimiento a la creación del escultor renacentista, sino un giro que permite a las nuevas generaciones acercarse al arte.

“Los museos tradicionales están vacíos porque a los chicos hoy en día no les interesa el arte con el que no pueden interactuar. Si es necesario ‘hacerlo pop’ para que los jóvenes se conecten, eso es lo que se debe hacer”, afirmó.

Con él concuerda Ganchegui, quien añade que el éxito detrás de Van Gogh se debió justo a la cercanía entre el público y la obra.

‘Miguel Ángel Vivo | Real + Inmersivo’ estará abierto al público hasta el 28 de enero de 2024 y se podrá visitar de lunes a viernes, entre las 12:00 y las 20:00, y los fines de semana de 11:00 a 20:00. Tras concluir su recorrido en Quito, la muestra visitará Guayaquil y Cuenca, previo a su gira por Estados Unidos y Europa.

Los museos están vacíos porque a los chicos nos les interesa el arte sin interación. Si es necesario hacerlo ‘pop’ para que se conecten, se debe hacer.

Édgar Cevallos

Artista

200.000 Personas acudieron a ‘Van Gogh inmersivo’, que se puso en escena el año pasado en la capital, un hito para una exposición pictórica.

HistoriA. La muestra ahonda en la vida del artista. 2. Guía. El recorrido incluye guías que presentan las obras.

Pieza. La escultura sobre Moisés es de las favoritas.

Obra. La Capilla Sixtina se ve en el techo del CCI Arena.

