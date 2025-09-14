Expreso
  Quito

PROCESO DE MATRICULACI (6389352)
Proceso. Tener aprobada la RTV del año en curso para el trámite de transferencia de dominio.archivo

AMT habilita citas en línea para transferencia de dominio desde este 15 de septiembre

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) anunció que a partir de este lunes 15 de septiembre de 2025 se reactivará el sistema de citas en línea para realizar la transferencia de dominio vehicular a través de la página web www.amt.gob.ec.

5.000 tramites represados en la AMT 

Este mecanismo vuelve a funcionar tras la jornada extraordinaria aplicada entre el 1 y el 12 de septiembre, periodo en el que se permitió realizar el trámite sin cita previa. Gracias a esa medida, la institución logró atender más de 5.000 trámites represados.

La AMT explicó que el restablecimiento de las citas se da luego de incorporar nuevos mecanismos de seguridad en el sistema operativo, lo que garantiza un proceso más ágil y seguro para la ciudadanía.

La entidad recordó que el nuevo propietario de un vehículo tiene un plazo de 30 días, contados desde la firma del contrato de compra-venta, para realizar el trámite para la transferencia de dominio.

Estos son los requisitos que debe cumplir 

Antes de agendar la cita y acudir a las dependencias de la AMT, los usuarios deben cumplir con los requisitos:

El usuario debe generar dos órdenes de pago en el portal rubros AMT: 

  • Contrato de compra y venta notarizado.

  • Pago del 1% de transferencia de dominio.

  • Cancelar todo valor pendiente con el SRI, ANT, AMT, Prefectura de Pichincha.

  • Tener aprobada la revisión técnica vehicular del año en curso.

Generar las órdenes de pago en https://web.amt.gob.ec/web/rubrosAMT/#/home. Para cancelar USD 22 por concepto de duplicado de matrícula y USD 7 por transferencia. de dominio, el pago se debe realizar en el Banco del Pacífico.

