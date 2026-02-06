AMT centraliza trámites vehiculares en nuevo centro en Quito

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) inició un proceso de modernización de sus servicios, consolidando todas las operaciones de matriculación, traspasos y revisión vehicular en un nuevo Centro de Matriculación Vehicular en el antiguo aeropuerto Mariscal Sucre. La iniciativa busca simplificar los trámites y ofrecer a los ciudadanos una experiencia más rápida y segura.

Le invitamos a que lea: Municipio de Quito responde a sanción por licencia de construcción en Bellavista

Nuevo centro reducirá supuestos casos de corrupción

El coronel Washington Martínez, director de la AMT, explicó en una entrevista radial, que se implementarán 38 ventanillas universales, eliminando la necesidad de múltiples pasos y ventanillas para distintos servicios. “Con esta ventanilla única, el ciudadano podrá realizar duplicados, renovaciones, cambios de propietario y otros trámites en un solo lugar, reduciendo tiempo de espera y colas”, afirmó Martínez.

Tormenta eléctrica en Quito: fuerte lluvia provoca tráfico y alerta por cortes de luz Leer más

El proyecto también contempla la eliminación de kioscos externos y la incorporación de sistemas tecnológicos que automatizan la asignación de placas, para garantizar transparencia y reduciendo riesgos de corrupción. Cada concesionario podrá subir directamente la información de los vehículos al sistema, el cual asignará automáticamente la placa correspondiente.

Martínez destacó que la AMT está trabajando en la protección de datos personales y en controles para prevenir fraudes de vehículos duplicados o “gemelos”. Además, se habilitará un canal en línea para que los usuarios puedan completar trámites de manera ágil, recibiendo permisos de circulación y matriculación directamente.

Protección de datos y lucha contra fraudes en la AMT

Martínez, aseguró que la institución ha reforzado los mecanismos de protección de datos personales de los ciudadanos, especialmente en los procesos de matriculación, revisión técnica vehicular y traspaso de dominio, luego de los problemas detectados a nivel nacional en los sistemas informáticos de tránsito.

Martínez explicó que, si bien el sistema nacional Axis, administrado por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), presentó vulnerabilidades que permitieron accesos no autorizados y manipulación de información, la AMT ha implementado controles internos adicionales para reducir riesgos y evitar el uso indebido de datos sensibles como nombres, números de cédula, direcciones y contactos.

En el marco de la lucha contra el fraude, la AMT ha intensificado los controles sobre especies de matriculación, detectando documentos falsificados durante operativos conjuntos con la Policía Nacional. Según Martínez, ninguna de las especies incautadas en recientes allanamientos resultó ser original, lo que evidenció redes de falsificación externas a la institución.

Como medida preventiva, la AMT aplica un sistema de arqueo diario, mediante el cual cada funcionario debe rendir cuentas sobre el número de especies asignadas y utilizadas, garantizando trazabilidad y responsabilidad administrativa. Este mecanismo ha permitido identificar irregularidades y fortalecer los procesos de control interno.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.