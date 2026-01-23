Agua turbia se reportó en un sector de Conocoto, ¿por qué?

Habitantes de un barrio del valle de Los Chillos reportaron la llegada de agua oscura durante horas en esa zona de Quito

Usuarios de redes sociales reportaron que el agua llegó turbia al sector de La Macarena, en Conocoto.

Durante varias horas, los residentes del barrio La Macarena, en Conocoto, abrían las llaves de agua potable y esta salía con un color turbio y terrosa. EXPRESO consultó a la Empresa Metropolitana de Saneamiento y Agua Potable (Epmaps) sobre esta situación y la entidad informó que este problema surgió porque se había realizado un trabajo técnico reciente en esa zona del valle de Los Chillos, en el suroriente de Quito.

Luego se hizo un fogueo de hidrantes, que es una tarea para limpiar la red luego de una reparación. Este fogueo tiene el objetivo de limpiar la red después de concluir una reparación.

La idea, explican desde la Epmaps, es eliminar la turbiedad. Precisamente ese es el caso del reporte de agua turbia en el sector La Macarena, en Conocoto, pues allí se realizó una reparación el 22 de enero de 2026 que quitó la transparencia al líquido vital.

Es decir que, en este caso, se dejó correr el agua por unos minutos, para hacer un lavado de la tubería. A inicio, aseguró la Epmaps, el agua llegó turbia y pero luego se normalizó.

De acuerdo con la Epmaps, en el Distrito Metropolitano de Quito existen 11.791 hidrantes, que se utilizan para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de agua potable de la ciudad.

Su otra función es abastecer de grandes cantidades de agua cuando se presentan situaciones de emergencia como incendios o conatos de incendio.

@aguadequito Desde las 11:00 de hoy el agua llega en estas condiciones y hasta ahora persiste este aspecto. Conocoto, La Macarena. ¿Es apta para el consumo? ¿Que le da ese aspecto? Gracias. pic.twitter.com/1P8hIRLyjt — Alejandor (@AlejandroL44303) January 21, 2026

¿Cómo funcionan los hidrantes?

Los hidrantes "están conectados directamente a la red de agua potable con el fin de facilitar el desfogue de aire y de sedimentos (partículas de tierra) que ingresan a la tubería, luego de que se realiza una reparación. Es decir que permite el lavado de la tubería para garantizar la calidad del agua que se distribuye en los hogares", explica la Epmaps.

En casos como el registrado recientemente en Conocoto, amerita que los equipos de la Epmaps realicen un fogueo del hidrante para controlar las presiones y despresurizar el sistema. Así se puede mantener el caudal de agua potable que llega a las viviendas cuando terminó una reparación en la red de un sector determinado.

La empresa aclara que todos estos elementos mecánicos pueden ser manejados únicamente por el personal capacitado de la Epmaps o por integrantes del Cuerpo de Bomberos Quito. "Ningún ciudadano particular está autorizado a operarlos", indica.

