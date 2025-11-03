Una sobrina del prefecto de Morona Santiago fue hallada muerta

Fue encontrada a un lado de la carretera con heridas de arma blanca y sin documentos de identidad

El cuerpo de la joven fue encontrado en la vía a Macas.

“No pude protegerla de la maldad que aún habita en el mundo”. Con esas palabras, el prefecto de Morona Santiago, Tiyua Uyunkar, expresó el dolor que lo atraviesa tras confirmar que la joven encontrada sin vida en el kilómetro 32 de la vía Puyo-Macas, provincia de Pastaza, era su sobrina, Rosahora Mashian, de 18 años.

Uyunkar no solo lamentó la pérdida, sino que hizo un llamado a la serenidad, la justicia y la unidad familiar, apelando a la fuerza espiritual de sus ancestros amazónicos.

Durante casi todo el día, el cuerpo de la joven permaneció sin identificar en la morgue de Puyo. Fue hallada a un costado de la carretera, con heridas de arma blanca y sin documentos personales, el domingo 2 de noviembre.

La Policía Nacional difundió una alerta de reconocimiento, señalando que se trataba de una mujer de entre 17 y 20 años, de contextura delgada y con un tatuaje de dos corazones en la muñeca derecha.

Aquella descripción bastó para que los familiares de Rosahora se acercaran a la morgue y confirmaran la trágica noticia. El prefecto relató que, apenas conoció los indicios, coordinó con la Unidad de Muertes Violentas de la Dinased de Pastaza los trámites legales y el traslado del cuerpo hacia la comunidad Mashian-Kanus, donde será despedida según las costumbres ancestrales.

Lamento en Pastaza y Morona Santiago

La noticia ha provocado consternación en Pastaza y Morona Santiago. En un comunicado oficial, el Gobierno Provincial de Morona Santiago expresó su solidaridad con la familia y condenó el violento hecho.

En medio del dolor, Uyunkar pidió no caer en la ira ni la venganza: “Honremos su vida buscando justicia, pero sin dejar que el odio ensombrezca su recuerdo. Que su luz nos guíe siempre por el camino del bien”.

