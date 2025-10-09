Turistas aprovechan el feriado para disfrutar del sol y el mar en Salinas y Montañita

Salinas y Montañita fueron los balnearios más concurridos durante el primer día del asueto octubrino

El sol radiante fue el mejor aliado para los cientos de turistas que desde este 9 de octubre de 2025 visitan los balnearios peninsulares durante el feriado. Aunque las playas no se llenaron en su totalidad, la presencia de visitantes desde tempranas horas auguró un incremento de la afluencia en los siguientes días.

“Venimos por hoy a la playa, luego regresamos a Guayaquil para disfrutar de los conciertos por las fiestas de independencia y quizás volvamos el sábado”, comentó entusiasmada Johanna Pazmiño, quien llegó con su familia a Salinas.

Caminar al pie del mar, trotar por el malecón o elaborar figuras en la arena formó parte de la diversión de grandes y chicos. Las playas de Chipipe y San Lorenzo concentraron un buen número de bañistas, mientras que la ocupación hotelera comenzó a elevarse.

“Esperamos superar el 80 % de hospedaje este fin de semana; el clima ha sido favorable, tenemos llamados telefónicos de familias que están separando hospedajes”, expresó Douglas Dillon, empresario hotelero de Ballenita, en Santa Elena.

Visitantes también llegan a Montañita

En Montañita, la concurrencia se hizo evidente pasado el mediodía, cuando turistas nacionales y extranjeros comenzaron a llenar la playa. “Vamos a quedarnos dos días, no hay plata para más. Venimos a rumbear y bañarnos en el mar”, dijo el orense Luis Cordero, uno de los visitantes que pernocta en la zona.

El aumento del flujo vehicular en las carreteras peninsulares confirmó la llegada de más visitantes. Las autoridades locales y el sector turístico prevén que la afluencia continúe en ascenso durante los próximos días del feriado.

Operativos de control

Las autoridades locales iniciaron los operativos de control desde las primeras horas de la mañana de este 9 de octubre. Más de 2.000 uniformados, entre policías, militares, vigilantes de tránsito y bomberos, participan en las acciones de seguridad en toda la provincia.

En el peaje ubicado en la comuna Olmedo, punto de ingreso a la provincia de Santa Elena, la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) realizó brigadas de concienciación dirigidas a los conductores, con el objetivo de reducir la siniestralidad en las vías, que suele incrementarse durante los feriados.

