Tena será sede del Comité Regional 2 de la AME para elegir directiva territorial

La cita se desarrollará el martes 9 de diciembre de 2025, desde las 10:00, en el centro de eventos La Vieja Hacienda

La ciudad de Tena, capital de Napo, será sede de la asamblea del Comité Regional 2 de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), un encuentro en el que participarán los alcaldes de los 17 municipios de Napo, Pichincha y Orellana. La cita se desarrollará el martes 9 de diciembre de 2025, desde las 10:00, en el centro de eventos La Vieja Hacienda, ubicado en la vía a la parroquia Ongota.

Durante la reunión se realizará la renovación de la directiva regional, un proceso orientado a fortalecer la coordinación entre los gobiernos locales y consolidar una agenda común que responda a los desafíos territoriales de la Amazonía y la Sierra.

Además de la elección de autoridades, los alcaldes tienen previsto analizar temas como financiamiento municipal, ejecución de proyectos, planificación territorial, servicios públicos, conectividad vial y estrategias conjuntas para atender emergencias y eventos climáticos.

Mejorar la cooperación entre municipios

La AME señaló que este tipo de espacios contribuye a mejorar la cooperación entre municipios, facilitar el intercambio de experiencias y definir líneas de acción que impulsen el desarrollo local. La designación de Tena como sede —agregó la entidad— reafirma el rol estratégico de la ciudad en la articulación regional y su compromiso con el fortalecimiento institucional.

La jornada se desarrollará en un ambiente de diálogo y trabajo conjunto, con la expectativa de renovar la representación regional y trazar una hoja de ruta para mejorar la calidad de vida de las comunidades de las tres provincias.

