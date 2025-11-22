Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Provincias

tren
Paseo. La reanudación del tren se estima para finales de diciembre.Patricia Oleas

Suspensión del Nariz del Diablo alerta a Alausí

El sector turístico espera que no afecte las reservas de diciembre

La suspensión temporal del recorrido del tren Nariz del Diablo, anunciada por el Ministerio de Turismo y el GAD de Alausí debido a daños en las locomotoras y afectaciones en la vía férrea, generó preocupación entre operadores turísticos y ciudadanos, quienes advierten pérdidas económicas y reclaman una planificación más sólida para proteger este atractivo emblemático.

Te puede interesar Fiestas de Quito 2025: 52 eventos cancelados por trabas en el SERCOP

Segura

Caen dos sospechosos tras forzar un local en la zona dental de la Kennedy

Leer más

La medida fue comunicada oficialmente en redes sociales esta semana. Según las autoridades, el servicio quedó interrumpido debido a daños de fuerza mayor ocasionados por afectaciones externas y desprendimientos no controlados en la vía férrea, lo que obligó a detener las operaciones para garantizar la seguridad de los visitantes. La reanudación se estima para la segunda quincena de diciembre, a la espera de una confirmación técnica.

RELACIONADAS

La cancelación sorprendió a operadores turísticos que trabajan con reservas nacionales e internacionales. William Villanueva, empresario y guía oriundo de Alausí, cuestionó la falta de previsión en un producto que requiere estándares de clase mundial. “La cancelación repentina golpea directamente la imagen del destino, mina la confianza de operadores internacionales y representa pérdidas económicas significativas”, señaló.

Villanueva explicó que en mercados como Europa, las ventas se realizan con hasta un año de anticipación, por lo que la falta de canales eficientes para la compra anticipada de boletos limita la promoción del recorrido.  

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Crimen en la Atarazana: La víctima llegó de Durán y se lo vincula a un GDO

  2. Camila Nogales: La hija de Úrsula cumple 24 años tras un año de lucha y esperanza

  3. Embajada de EE. UU. advierte sobre engaños en redes que prometen cruces "exitosos"

  4. Dónde ver EN VIVO Independiente del Valle si ya es campeón ante Orense SC

  5. Nuevas reglas para protocolos de acoso laboral para la empresa privada

LO MÁS VISTO

  1. La audiencia que destapó el retraso masivo en las devoluciones del IVA

  2. Andrés Roche ofrece disculpas tras incidente e insultos en el Municipio de Guayaquil

  3. ¿Quiénes se beneficiarán de la acción de protección para la devolución del IVA?

  4. La calle Panamá espantó al miedo y revivió en la noche con salsa al aire libre

  5. John Pólit salda su deuda de 16,5 millones de dólares con Estados Unidos

Te recomendamos