Fiestas de Quito 2025: 52 eventos cancelados por trabas en el SERCOP

Más de 12.000 trabajadores del sector cultural resultaron afectados por las trabas del SERCOP, según el Municipio

Más de 200 eventos fueron planificados para las Fiestas de Quito, pero 52 quedaron fuera por trabas en el SERCOP.

El Municipio de Quito confirmó este 22 de noviembre de 2025 que parte de los eventos oficiales de las Fiestas de Quito han sido suspendidos debido a la paralización de varios procesos de contratación en el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP). Esta situación, que se arrastra desde hace 75 días, impacta de manera directa en la programación cultural y artística de la ciudad.

Según detalla el comunicado, los procesos detenidos corresponden a contrataciones planificadas con anticipación y abarcan áreas clave como cultura, educación, comunicación, servicios, tecnología y consultoría. En total, 48 procesos permanecen suspendidos, lo que ha generado un efecto dominó sobre la fiesta más representativa de la capital.

Más de 12.000 personas afectadas por la suspensión

Impacto a los artistas locales

4.372 artistas no han podido ser contratados, afectando la economía de miles de familias que dependen de estas presentaciones en temporada festiva.

7.800 trabajadores vinculados a servicios culturales —como producción, limpieza, seguridad y equipos técnicos— han quedado sin actividad.

52 eventos han sido suspendidos, reduciendo la participación de las 10 administraciones zonales en la agenda festiva.

El Municipio enfatizó que se trata de una afectación “grave y directamente vinculada a la paralización operativa del SERCOP”, institución encargada de habilitar y aprobar los procesos de contratación pública.

¿Qué eventos si se realizarán?

A pesar de las limitaciones, el Municipio aseguró que los eventos centrales de las Fiestas de Quito sí se llevarán a cabo con recursos y capacidad municipal. Entre ellos destacan:

El Te Deum

El Desfile de la Confraternidad Norte y Sur

La Mascárada Nocturna

QuitoFest

El Festival del Pasacalle

La Sesión Solemne

“Quito no merece este desaire y debe celebrar como corresponde con todo el cariño y valor de su gente”, señala el comunicado, destacando el esfuerzo institucional para garantizar la continuidad de los eventos emblemáticos.

A la comunidad: pic.twitter.com/uOQfR3nY2o — Municipio de Quito (@MunicipioQuito) November 22, 2025

Trabas en el SERCOP frenan la planificación cultural

Según la información oficial, las dificultades en el SERCOP no son recientes: los retrasos superan los 75 días, impidiendo ejecutar proyectos previstos para reforzar la agenda cultural, educativa y comunitaria durante diciembre.

