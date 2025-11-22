Expreso
Los sospechosos fueron neutralizados por agentes municipales, hasta la llegada de la Policía Nacional.CORTESÍA

Caen dos sospechosos tras forzar un local en la zona dental de la Kennedy

Agentes de Segura EP hallaron a los intrusos dentro del predio. Los neutralizaron hasta la llegada de la Policía

Dos sujetos fueron aprehendidos en flagrancia la madrugada de este sábado 22 de noviembre de 2025, en el norte de Guayaquil. Los individuos se encontraban en el interior de un local comercial tras haber violentado los accesos principales.

¿Dónde y cómo ocurrió la detención? 

El hecho se registró en la ciudadela Kennedy, específicamente en las inmediaciones de la avenida del Periodista, un sector comercialmente conocido por la alta concentración de negocios dedicados a la venta de insumos y equipos odontológicos. La intervención fue ejecutada por agentes de control municipal de Segura EP.

La alerta se originó gracias a un reporte ciudadano que advirtió movimientos inusuales en el establecimiento. Según el informe oficial de la entidad municipal, el protocolo se activó de inmediato:

Los agentes iniciaron una vigilancia del perímetro para confirmar la presencia de extraños.  El cuerpo de agentes entró al predio para realizar una verificación minuciosa.

Al inspeccionar el interior, los uniformados encontraron a dos hombres que, según los indicios preliminares, habrían forzado las seguridades de la entrada.

Tras la captura, los individuos fueron entregados a elementos de la Policía Nacional,  para que se inicien los procedimientos legales correspondientes ante las autoridades competentes.

