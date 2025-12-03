Sicariato en Playas: crimen se cometió dentro de un bus en pleno centro de la ciudad

Tres sujetos se subieron a la unidad de transporte interprovincial y su ataque dejó también un herido

El sicariato se cometió en un bus que llegó a General Villamil Playas desde Guayaquil.

Una escena de terror se vivió en Playas. Eran cerca de las 18:00 del martes 2 de diciembre cuando un ataque armado estremeció en la avenida Pedro Menéndez Gilbert y Juan Pablo Mazzini, en pleno centro de la ciudad.

El crimen ocurrió dentro de un bus de la Cooperativa de Transporte Posorja, que cubre la ruta Guayaquil–Playas–Posorja.

La unidad, que había llegado desde Guayaquil, se estacionó en el local de la cooperativa para dejar a los pasajeros que se quedaban en el cantón. Fue en ese instante cuando la muerte subió al vehículo.

Según información preliminar, tres jóvenes abordaron el bus y, sin mediar palabra, dispararon contra un hombre que viajaba como pasajero desde Guayaquil.

Recibió varios impactos de bala que lo dejaron sin vida de inmediato. Otro ocupante que estaba sentado a su lado también fue alcanzado por los proyectiles; resultó herido y fue trasladado al Hospital Básico de Playas.

El estallido de los disparos desató el pánico. Los pasajeros huyeron del vehículo entre gritos y desesperación.

"Nos agachamos mientras disparaban"

“Vivimos momentos de pánico. Todos nos agachamos mientras esos hombres disparaban sin parar. Fue terrible ver cómo mataban a ese señor. Ya no hay seguridad en ninguna parte”, contó uno de los afectados.

Testigos aseguraron que, minutos antes de la llegada del bus, los tres sospechosos arribaron en una motocicleta y se estacionaron en una esquina de la calle Juan Pablo Mazzini.

Apenas la unidad ingresó a la estación, avanzaron, subieron al vehículo, ejecutaron el ataque y huyeron sin que nadie pudiera detenerlos.

Agentes de la Policía Nacional, Criminalística y Dinased (Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestro y Extorsión) acudieron al lugar para recabar indicios y levantar testimonios que permitan avanzar en la investigación del ataque armado.

A las 18:30, el cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue de Guayaquil en un vehículo policial. La ciudad quedó marcada por otro episodio de violencia que sacude, una vez más, la tranquilidad de Playas.

