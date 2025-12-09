Se reactiva base militar en Playas: estas serán sus tareas ante expectativa ciudadana

Más de 200 uniformados estarán en la base Saraguro, en la comuna de San Antonio, después de casi una década

En la base Saraguro se realizan los preparativos para el retorno de militares a esta instalación de Playas.

Tras nueve años de ausencia, el Grupo de Caballería Mecanizada No. 16 Saraguro regresó oficialmente a General Villamil Playas con cuatro escuadrones y más de 200 efectivos.

La unidad militar reinstala sus operaciones en la base de San Antonio, ubicada a 11 kilómetros del casco urbano, desde donde retomará las tareas de control, seguridad y apoyo a la comunidad.

El subcomandante de la base Saraguro, Andrés Camacho Zumárraga, confirmó que el retorno operativo se completará en los próximos días.

“Entre 12 y 14 días estaremos listos con todos los equipos y personal. Retomaremos la tradicional base Saraguro para cumplir con nuestra misión fundamental por la seguridad y el orden en Playas y sus alrededores”, afirmó.

Durante su intervención, frente a la galería de jefes que marcaron la historia de la unidad, Camacho evocó los orígenes de la base militar, inaugurada en 1944 por el coronel Ernesto Dávalos.

“Volvemos como homenaje a los 45 comandantes que pasaron por estas filas. Pronto colocaremos la foto del actual comandante, coronel Guillermo Salazar”, señaló.

La ceremonia formal de reactivación del Grupo de Caballería Mecanizada No. 16 está prevista para el próximo lunes 16 de diciembre, en San Antonio.

Expectativa ciudadana en Playas

El regreso del contingente militar ha generado expectativas positivas entre los habitantes. El abogado y concejal Carlos Yagual Reinoso, quien realizó el servicio militar en la misma unidad, destacó el significado del retorno. “El pueblo recibe con alegría esta noticia. Devuelve a la comunidad un poco de esperanza, de paz y de seguridad que tanta falta hace”, dijo.

Para ciudadanas como Patricia León, el arribo de los uniformados representa un anhelo urgente. “Con los militares y la policía queremos que Playas vuelva a tener la paz que antes tenía. Estamos cansados de vivir con miedo y tanta zozobra por los actos de violencia que a diario cometen las bandas organizadas”, expresó.

La comunidad espera que esta reactivación marque un punto de inflexión frente a la creciente inseguridad que golpea al cantón.

