Santa Elena ofrece seguridad para los visitantes por el feriado

El balneario se prepara para recibir a turistas por los feriados del Día de Difuntos y la Independencia de Cuenca

El desafío es atraer miles de turistas a los balnearios en estos días pese a la percepción de inseguridad.

Entre septiembre y octubre, Santa Elena registró 50 homicidios, una cifra alarmante en comparación con años anteriores. Estos hechos violentos han conmocionado a la población y afectado directamente al comercio y la actividad turística, pilares fundamentales de la economía local.

El incremento de la inseguridad ha llevado a que propietarios de locales gastronómicos y de hospedaje sean víctimas de extorsiones. “Lo acorralan con amenazas, y si denuncias, atentan contra tu vida o la de tu familia”, relató una de las víctimas, que prefirió mantener el anonimato.

Locales fortalecen su seguridad para los turistas

Ante esta situación, los empresarios turísticos exigen planes de seguridad más efectivos y sostenidos en el tiempo. Luis Tenempaguay, vicepresidente de la Cámara de Turismo de Santa Elena, señaló que los operativos del bloque de seguridad deben ser permanentes en los balnearios y no limitarse únicamente a los feriados o fines de semana.

“El visitante busca lugares seguros; por eso, se debe garantizar que venir a la playa sea una experiencia tranquila. El Ejército y la Policía deben custodiar las zonas turísticas todos los días. Si patrullan por momentos y luego se retiran, la vigilancia se pierde; debe ser constante”, enfatizó el dirigente.

Aunque muchos establecimientos han instalado cámaras de videovigilancia, los propietarios reconocen que esto no basta para frenar la delincuencia. “En caso de robo, los maleantes quedan grabados, pero lo que se necesita es prevenir los delitos. La inteligencia policial y militar está fallando”, manifestó el dueño de una cevichería en Ballenita.

La inseguridad sigue siendo un desafío para la península

Por su parte, Drino Nieto, corredor de bienes raíces y presidente del colectivo Despierta Santa Elena, coincidió en que los operativos deben ser más contundentes. “Se han realizado muchas reuniones entre autoridades por la seguridad, pero ya es hora de que las planificaciones den resultados”, expresó.

La empresaria hotelera y vicealcaldesa de Salinas, Susana Sotomayor, reconoció que la percepción de inseguridad es un desafío real para las provincias turísticas, aunque insistió en que la solución no pasa por ocultar la situación, sino por enfrentarla con acciones concretas y comunicación efectiva.

“La clave para recuperar la confianza del turista radica en una estrategia que combine acciones tangibles, liderazgo visible y mensajes claros”, afirmó Sotomayor, al tiempo que expresó su preocupación por los recientes hechos violentos en la provincia.

Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Cuerpo de Bomberos se unen

Añadió que desde el Municipio de Salinas se han tomado medidas inmediatas y rigurosas para garantizar que los principales circuitos turísticos y las zonas de recreación operen bajo un esquema de seguridad reforzada. “La seguridad de nuestros visitantes es, y siempre será, la prioridad innegociable de Salinas”, aseguró.

Por su parte, la Gobernación de Santa Elena presentó el Plan de Contingencia para el feriado del Día de los Difuntos, con el objetivo de garantizar la seguridad, el orden y el bienestar ciudadano durante los días de descanso.

Más de 1.200 uniformados —entre Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Cuerpo de Bomberos y CTE— estarán desplegados en toda la provincia. Además, 784 profesionales de la salud y ambulancias atenderán emergencias bajo la coordinación del MSP y el IESS.

Asimismo, la Capitanía del Puerto y las Unidades de Gestión de Riesgos Cantonales aportarán con 261 servidores adicionales para reforzar el control y la seguridad en las zonas costeras y balnearios.

