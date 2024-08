Samborondón: Diez meses a la espera de que el hospital María Parra abra sus puertas

La salud de los habitantes de Samborondón ha quedado relegada a segundo plano, debido a que el hospital básico María Rosa Parra, ubicado en la cabecera cantonal y que fue regenerado, sigue sin atender a los ciudadanos. Esto, aún cuando han pasado ya 10 meses desde que culminó su adecuación, pero ninguna autoridad sigue sin hacerse cargo de su operatividad.

La Puntilla: nueva obra divide a comunidad de Guayaquil Tenis Leer más

La entrada del edificio está adornada por una cadena y un candado que prohíben el paso al usuario. El descuido es parte del escenario: hojas caídas y fundas de basura se observan ya en el lugar.

RELACIONADAS La inseguridad congestiona el tráfico cerca a las unidades educativas en La Puntilla

En el sitio, todas las salas permanecen cerradas y vacías, con uno que otro implemento, como camillas, que se observan desde afuera y solo han sido usadas en el material con el que el Municipio de Samborondón promociona que transformó el espacio; que antes era conocido como centro médico Santa Ana y fue un centro de salud pequeño.

Fueron las críticas y necesidades de la ciudadanía quienes exigieron, por años, su readecuación. Y esta, sí, llegó; pero a medias. En 2021, el Municipio decidió hacerse cargo e iniciar el proceso de transformación para que una vez terminada la obra sea manejada por el IESS, lo que aún no se da.

5 millones de dólares

Este fue el monto que destinó el Municipio de Samborondón en la obra.



Se dio fecha de entrega, pero no se cumplió

La Garzota se apaga y deja de ser el barrio tranquilo de antes Leer más

Según dijo en su momento el expresidente Guillermo Lasso, el edificio debía entrar en funcionamiento el 31 de octubre de 2023. Sin embargo, desde inicios de ese mes la instalación permanece vacía, y el personal que antes laboraba en el punto fue trasladado al centro de salud pública de la localidad.

RELACIONADAS La academia realiza un congreso para rescatar el ecosistema perdido

Frente a ello, la crítica apunta a que no se tome en serio la necesidad del habitante, que denuncia contar con apenas dos centros de salud públicos para ser atendidos; uno del Estado y otro del Cabildo, pero ambos para atender necesidades básicas y solo entre las 08:00 y las 16:00.

“Se supone que ahora sí no tendríamos necesidad de movilizarnos a otros territorios para salvarnos o recibir atención mayor, con otro tipo de servicios, pero es lo mismo de siempre. Seguimos a la espera de que nos den atención en situaciones de Emergencia, seguimos sin tener a dónde acudir a una cirugía. Lo que nos salvan son los espacios privados, ¿pero qué hacemos con la falta de dinero? La salud es un derecho”, sentenció Olivia Romero, habitante del cantón.

La comunidad se siente olvidada

Tengo que embarcarme en un viaje a Guayaquil o Durán solo para tener mis medicinas, porque aquí no las tienen... No es justo que deba hacer este viaje tres veces a la semana.

Francisco Ramírez

ciudadano

Paola Santillán, quien perdió a sus padres en el lapso de dos años, aseguró a EXPRESO que al menos tres veces a la semana los llevaba a Guayaquil, Durán o Milagro para hacerles diálisis, retirar medicinas o hacer chequeos médicos. Esto representaba un gasto enorme para ella y su hermana, que entre ambas aportaban para los tratamientos y movilización de sus padres.

“No tenía dónde llevar a mi madre, el centro de salud público cierra a las 16:00 y las clínicas son muy caras. Solo podía llevarla a Guayaquil o a Milagro a hacerla atender. Pero un día empeoró y no hubo dónde llevarla; ella murió ya hace dos meses”, sentenció entre lágrimas.

Servicio. En los predios del espacio siempre ha existido un centro gerontológico, que no fue intervenido, por lo que nunca ha cerrado sus puertas. Miguel Canales Leon

Ministerio remueve a autoridades de un plantel fiscal por actos indebidos Leer más

Asimismo, Nicole Cadena, habitante del cantón, detalló que su abuela, quien sufre de diabetes, constantemente tiene bajas de azúcar y debe recibir atención médica. “Hace dos meses mi abuela sufrió de falta de oxígeno, no había en el centro de salud y se estaba haciendo tarde, tuve que llevarla a una clínica privada de inmediato porque sino moría. Solo colocarla en oxígeno un par de horas nos costó $ 1.000. No debería ser así. En Samborondón no tenemos nada”, aseguró.

RELACIONADAS Incendio en el cerro del Carmen se produjo por quemar cables en medio de la maleza

Francisco Ramírez, jubilado, se sumó a los cuestionamientos y detalló que siempre que va en busca de medicinas no encuentra en los centros de salud públicos y municipales. “Tengo que embarcarme en un viaje hasta Guayaquil o Durán para obtenerlas. Soy hipertenso, necesito muchos fármacos que nadie tiene”, relató.

Las autoridades responde

Frente a esta situación, el procurador general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Jorge Andrade, indicó a EXPRESO que la razón por la que el hospital no abre aún las puertas responde a la falta de trámites legales para que el hospital inicie operación, entre ellos la entrega de la edificación.

Proyección Según el Municipio de Samborondón y el IESS, se tiene previsto atender a los más de 113 mil afiliados del sector.



Andrade aseguró que desde un inicio el Municipio solicitó al IESS que opere el hospital por un período de 50 años, a lo que accedieron. No obstante, la entrega aún no se da, alegó. “Por lo tanto no se sabe cuándo la operatividad se va a dar, el IESS no está a cargo aún del hospital… Esto no se puede entregar de un día a otro”, agregó.

No se puede atender pasadas las 16:00 porque ya no hay nadie. Lo único que se puede hacer es ir a Guayaquil o a las clínicas privadas, que eso me sacará un dineral.

Ana Jiménez

ciudadana

No obstante, la Alcaldía de Samborondón asegura que el comodato fue firmado ya entre el Municipio y el IESS el pasado viernes 23 de agosto, por lo que esperan que su operación se inicie a más tardar en octubre próximo.

RELACIONADAS Ecuador recibe a 30 migrantes irregulares deportados desde Panamá

Hasta eso, la ciudadanía reclama que no soporta un día más sin tener un hospital. “No sé cuándo estará operativo, pero lo necesitamos. Hay gente muriendo, que no puede movilizarse todas las semanas a Guayaquil u otros cantones. No queremos ser más ignorados”, exigió Ana Jiménez, residente, quien como el resto pide a las autoridades que, al menos, permitan que la atención en los otros centros de salud sea todos los días y durante las 24 horas.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!