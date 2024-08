La Puntilla: nueva obra divide a comunidad de Guayaquil Tenis

La tensión ha estallado en la urbanización Guayaquil Tenis, en La Puntilla (Samborondón), donde la discordia entre vecinos ha alcanzado un punto crítico. Los residentes están divididos por la construcción de una edificación que, según los denunciantes, perjudicaría la convivencia de esta comunidad.

Un grupo de más de 200 residentes de la ciudadela hizo llegar hasta la redacción de EXPRESO una carpeta llena de documentos, en los que respaldan su queja ante el intento de una constructora de levantar un condominio.

Que los terrenos fueron vendidos de forma unifamiliar y no multifamiliar, que construir un edificio en el sector colapsará la ciudadela y que hay supuestas irregularidades en los permisos para construcción, son algunas de las razones de los que se oponen a esta obra, que ocupará un terreno de unos 1.300 metros cuadrados ubicado al pie del río Daule.

“Estamos en total desacuerdo con que se construya un condominio aquí en la urbanización, cuando se supone que todos los terrenos son unifamiliares (excepto algunos que ya están construidos desde hace años). Somos más de 200 personas que estamos en desacuerdo con esto y pedimos a las autoridades que atiendan nuestra petición”, dijo Fernando Nevárez, quien recalca que son aproximadamente 250 los residentes de la urbanización. Nevárez lideró el reclamo que convocó a más de 50 residentes a una reunión, en la que estuvo presente un equipo periodístico de este Diario.

Entre las razones está que la ciudadela no tiene aceras y bordillos, por lo que el exceso de autos podría ocasionar problemas y accidentes con los peatones. Miguel Canales Leon

“La capacidad de la ciudadela no es para más de 53 unidades familiares. La laguna de oxidación tiene su límite y si vienen a vivir más personas, van a empezar los malos olores y más problemas de ese tipo. Ellos no deberían poder construir porque sabemos que no tienen un informe técnico de la empresa de agua”, manifestó enérgicamente Luisa Molina de Fabre, quien recalcó que la intención de levantar un edificio en ese terreno no es nueva.

“En el 2018 también intentaron hacer una construcción arbitrariamente, pero no lo lograron porque estamos amparados por el artículo 8 del reglamento de la urbanización; pero ahora quieren volver a hacerlo porque hicieron algo en el Municipio para que les otorguen algunos permisos”, afirmó la mujer.

El grupo de moradores aseguró que ha pedido audiencia con el Municipio de Samborondón, liderado por Juan José Yúnez, pero no ha sido atendida. Portando documentos, mostraron las cartas emitidas, sin obtener respuestas.

EXPRESO se contactó con los integrantes de la directiva de la urbanización y explicaron que la constructora de la obra, El Inmortal SAS, sí cuenta con los permisos para realizar la edificación.

Yo participé de la redacción del reglamento de la ciudadela e indicamos que los terrenos debían ser unifamiliares. No sé en qué momento hubo ese cambio, pero no nos enteramos. Washington Ortega expresidente del Guayaquil Tenis Club

“Todo es legal. Se cuenta con los permisos municipales y por eso están construyendo. Es mentira que la urbanización no da para más; sí da para más. De hecho, estamos en el proceso de contratación para una ampliación de la planta de aguas servidas y aguas residuales. Reclamar por un supuesto caos vehicular tampoco es real porque el condominio tendrá su propio espacio para parqueos”, indicó Xavier Maldonado, tesorero de la directiva de Guayaquil Tenis.

Argumentó que el reglamento interno de la ciudadela fue elaborado en el 2016 y por 3 años “estuvo en trámite” en el Cabildo. “Finalmente, lo aprobaron en el 2019 corrigiendo por resolución del Concejo Cantonal lo de multifamiliares en cuatro terrenos que dan al río. Mi opinión es que prevalece la presunción de inocencia y nadie tiene pruebas para poder afirmar que haya ningún atisbo de corrupción de por medio en la concesión del permiso de construcción”, añadió Maldonado, quien denunció ser víctima de injurias y difamaciones por parte de las familias opositoras.

Otras reacciones sobre la polémica

Este Diario solicitó en varias ocasiones -a través de correo y WhatsApp- una entrevista con Armando Cervantes y Víctor Flores, quienes figuran como propietarios de la constructora El Inmortal SAS, pero hasta el cierre de este artículo no hubo ninguna respuesta.

Asimismo, se pidió una entrevista al Municipio para conocer más detalles sobre esta situación, pero tampoco hubo reacción.

Quien sí respondió fue el expresidente del directorio, Washington Ortega, que participó en la elaboración del último reglamento interno (2016). Mencionó que lo aprobado por los residentes fue que las construcciones sean unifamiliares, por lo que también se suma al rechazo de la controversial construcción.

