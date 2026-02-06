Salasaka celebró el Pawkar Raymi: ritual ancestral en honor a la Pachamama

La fiesta se realizó en agradecimiento por las cosechas de la época

Salasaka honró a la Pachamama con el Pawkar Raymi de los caporales.

La parroquia Salasaka, del cantón Pelileo, pueblo patrimonial del Ecuador, vivió la primera semana de febrero el Pawkar Raymi de los caporales, una de las festividades ancestrales más representativas de la cosmovisión andina.

Esta celebración marcó el florecimiento de la vida y el agradecimiento a la Pachamama por las primeras cosechas, reafirmando la identidad cultural y espiritual del pueblo salasaka.

Durante la festividad, las comunidades compartieron rituales simbólicos como el uso del agua y las flores, la tradicional pampamesa, que fortaleció la unidad comunitaria a través de la comida compartida, así como la preparación de bebidas ancestrales como el jucho y la chicha de jora, elaborada a base de maíz fermentado.

Estas prácticas reflejaron la relación profunda entre el ser humano, la naturaleza y los ciclos de la vida. En este 2026 participaron cinco caporales representantes de las comunidades de Wasalata, Manzanapamba Grande, Ramosloma, Vargaspamba y Sanjaloma.

El caporal, acompañado por la ñoño, símbolo de la dualidad hombre–mujer, junto a las doñas y los negros, lideró cada jornada cargada de música autóctona, danza, vestimenta tradicional y lengua ancestral.

Autoridades y comunidad se reencontraron con sus raíces





A la celebración se sumó el prefecto de Tungurahua, Manuel Caizabanda, quien participó del Pawkar Raymi y destacó el valor cultural de esta festividad. Caizabanda, nativo de Salasaka, señaló que volver a su tierra en medio de los rituales ancestrales representó un reencuentro con sus raíces y con la memoria colectiva de su pueblo, subrayando la importancia de preservar estas tradiciones como patrimonio vivo.

Por su parte, Segundo Masaquiza, habitante de la comunidad de Wasalata, manifestó que el Pawkar Raymi es una enseñanza para las nuevas generaciones. “Aquí aprendemos a agradecer por la vida y la cosecha, y a respetar lo que nos dejaron nuestros mayores”, expresó.

Aunque el Pawkar Raymi concluyó, Salasaka ya se prepara para el Carnaval, que se desarrollará del 13 al 17 de febrero, también encabezado por los caporales, quienes vestirán de negro y blanco, manteniendo viva una tradición ancestral que se renueva cada año.

