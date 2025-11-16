Registro Civil de Loja refuerza atención durante la jornada electoral del referéndum

. La institución operó hasta el mediodía de este domingo para facilitar la emisión del documento de identidad

El Registro Civil de la ciudad de Loja registró una afluencia inusualmente alta de ciudadanos durante este fin de semana, motivada por la necesidad de obtener el documento de identidad en plena jornada electoral del Referéndum y Consulta Popular. Desde la mañana del sábado, decenas de personas formaron filas para renovar u obtener su cédula, anticipándose a los trámites necesarios para participar en el proceso democrático.

Según datos proporcionados por la institución, el sábado se atendió a cerca de 1.700 personas, quienes acudieron desde distintos sectores de Loja y cantones cercanos. La jornada se desarrolló con una intensa carga operativa, pero con normalidad, debido al despliegue de personal que se mantuvo activo durante todo el día.

Este domingo, mientras los ciudadanos acudían a las urnas, la demanda por la emisión del documento continuó. Hasta el mediodía —horario límite establecido por la coordinación del proceso electoral— se atendieron aproximadamente 400 usuarios adicionales, quienes requerían su cédula para ejercer su derecho al voto. El cierre al mediodía fue dispuesto con el fin de facilitar la logística electoral programada para esta jornada.

Autoridades y ciudadanos resaltan el esfuerzo institucional

El director del Registro Civil en Loja, Juan Carlos Álvarez, explicó que se activó un plan de contingencia para responder a la demanda extraordinaria generada durante el día de votación.

“Sabíamos que hoy, siendo jornada electoral, muchos ciudadanos llegarían con urgencia a obtener su cédula. Por ello reforzamos el personal y ajustamos nuestros procedimientos para garantizar una atención rápida y efectiva”, indicó.

Álvarez destacó el compromiso del equipo operativo

“Hemos dado prioridad a adultos mayores, personas con discapacidad y usuarios con trámites urgentes. La cédula es indispensable para ejercer el voto y nuestro objetivo fue facilitar su obtención dentro de los tiempos establecidos”, añadió.

Los ciudadanos también compartieron sus experiencias. María López, quien renovó su documento esta mañana, resaltó la eficiencia del servicio. “Vine temprano porque debía votar hoy mismo. A pesar de la fila, me atendieron rápido. Se nota que el personal estaba organizado”, expresó.

Por su parte, Carlos Castillo comentó que la institución debería ampliar su capacidad en jornadas como esta. “Había mucha gente que necesitaba su cédula para votar. Todo avanzó bien, pero sería ideal abrir más ventanillas en días de elección”, señaló.

Finalmente, Daniel Rueda, quien tramitó su cédula por primera vez, destacó la disposición del personal. “Hubo bastante afluencia, pero el proceso fue ordenado. Es clave que la ciudadanía conozca los horarios exactos cuando se reducen por temas electorales”, dijo.

