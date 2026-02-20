Expreso
regeneración urbana en Babahoyo
Así están los trabajos en la avenida General Barona, en Babahoyo.TATIANA ORTIZ

Regeneración en Babahoyo avanza en medio de quejas de peatones y dueños de negocios

Obra se realiza en la avenida avenida General Barona, entre las calles Flores y Roldós

Habitantes y dueños de negocios, en la avenida General Barona, estos últimos meses se han adaptado a los trabajos que ejecuta el Municipio de Babahoyo en una de las arterias viales más transitadas.

Germania Muñoz se lamentaba en los exteriores de su clínica, ubicada entre las calles Barreiro y Mejía. “Está bien que hagan mejoras, pero no con un trabajo mal hecho”.

Desde que se inició la regeneración urbana, ella asegura que ha debido insistir en reiteradas ocasiones para que se construya una rampa para el ingreso de personas en silla de ruedas. 

Aunque el pedido fue atendido, afirma que la obra ya presenta daños pese a que los trabajos aún no se entregan.

Sin embargo, en un centro de imágenes médicas que funciona sobre la calle Barreiro, frente al Hospital Martín Icaza, donde también se solicitó una rampa similar, no la hicieron. El contratista habría respondido que no la implementarían.

Muñoz señala grietas visibles, espacios entre el adoquín y los portales, y arena acumulada sobre las veredas que, con el viento, termina dentro de su consultorio. Aunque a diario riegan la calle para evitar que se levante el polvo con el paso de los vehículos, en ocasiones eso no es suficiente.

A pocos metros, Roberto Díaz, tapicero que trabaja en la zona desde hace dos años, coincide con las molestias. Cuestiona la organización de los frentes de trabajo. “Abren una parte, la dejan, regresan, ponen adoquines y después los vuelven a sacar”.

El ciudadano comparó estos trabajos con los hechos hace unos años en la avenida 5 de Junio, que tuvieron mejores acabados.

Adoquines provocan caídas a peatones

Otra moradora, que prefirió no identificarse, dijo que ya se cayó al ingresar a su vivienda por un desnivel en los adoquines

Aún presenta dolor en la rodilla y teme que otras personas, especialmente adultos mayores, puedan pasar por lo mismo.

Además, mencionó estar inconforme por la instalación de una caja para cableado subterráneo justo en la entrada de su inmueble. “Lo único que me dijeron es que puedo reclamar. ¿Qué puedo hacer ahí?”.

Ante los señalamientos, el jefe de Obras Públicas, Roger Pulecio, indicó que el proyecto se encuentra en ejecución y que el avance alcanza el 60 %.

Aseguró que los reclamos serán revisados en la etapa de fiscalización, antes de la recepción definitiva de la obra.

