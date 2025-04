En Quevedo los buses interprovinciales siguen sin poder entrar a la terminal

Las restricciones impuestas al transporte interprovincial en Quevedo siguen generado preocupación entre los usuarios. Actualmente, varias cooperativas tienen prohibido el ingreso a la terminal terrestre, lo que obliga a los pasajeros a descender en zonas no autorizadas, inseguras y alejadas del control de las autoridades.

Esta situación expone a los viajeros, incluidos niños, adultos mayores y mujeres embarazadas, a riesgos como accidentes de tránsito y robos.

Aldo Muñoz, quien viajó desde Quito a Quevedo en un bus interprovincial, relató que la unidad no ingresó a la terminal y que solo podía circular por el anillo vial. Ante esto, tuvo que bajarse en una gasolinera cercana al recinto Cuatro Mangas, un sitio que consideró relativamente más seguro para tomar un taxi o esperar a un familiar.

Linda Macay, otra pasajera, describió el temor que sintió al quedarse sola en el anillo vial por no conocer la restricción. Enseguida llamó a un familiar para que la recoja. “Le pedí a la Policía que me acompañara y me dijeron que no me demorara tanto porque era una zona vulnerable a robos”, comentó.

El concejal de Quevedo, Leonardo Jiménez, explicó que esta problemática se originó por una disposición de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) en el año 2019 y que han iniciado diálogos con las autoridades para modificarla.

En una asamblea con ciudadanos de la parroquia San Carlos, se propuso que la transportación interprovincial cruce por el centro de la ciudad en lugar del anillo vial. Jiménez señaló que están revisando los informes que justificaron la restricción, pues podrían contener inconsistencias.

Por su parte, el edil Robert Alvarado, quien también participó en el encuentro, enfatizó la necesidad de garantizar un acceso seguro y eficiente.

“No es posible que algunas decisiones perjudiquen a los usuarios y a la ciudadanía”, sostuvo el concejal.

Resolución de ANT sobre buses en terminal de Quevedo

El director de la Terminal Terrestre de Quevedo, David Lazz, explicó que la medida responde a una resolución de la ANT que data de hace seis años, la cual establece que solo los transportistas intracantonales pueden ingresar a la terminal.

Sin embargo, aseguró que están atendiendo los pedidos de los concejales para aclarar los alcances de la normativa.

Algunos conductores interprovinciales, como Julio Mayorga, advierten que la restricción los obliga a utilizar rutas desoladas como el anillo vial, exponiéndolos a riesgos.

“Es urgente que las autoridades locales, junto con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, regulen el acceso de todas las operadoras legalmente constituidas”, enfatizó.

Mientras tanto, los usuarios siguen exponiéndose a riesgos en las vías de Los Ríos.

