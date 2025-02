La prostitución deja vacío al parque central de Quevedo

La ciudadanía no se siente ya segura y denuncia que la autoridad ha pasado por alto la ordenanza

Situación. Tras los reclamos ciudadanos, la seguridad aumentó esta semana. No obstante, el problema sigue.

En el corazón de Quevedo, en Los Ríos, existe un problema latente en pleno parque central: la prostitución. El parque, ubicado en las calles 7 de Octubre y Bolívar, entre las calles Quinta y Sexta, es conocido históricamente por ser un espacio de encuentro y recreación familias. Sin embargo, se ha visto marcado por la presencia de mujeres que ejercen la prostitución en la vía pública, todo el día.

Esta situación no solo ha generado un ambiente de inseguridad debido a los conflictos que surgen entre los involucrados, sino que ha traído consigo delitos como el robo, lo que ha incrementado la preocupación entre los residentes y turistas.

Este fenómeno, que ha estado presente durante años, se ha agravado aún más en los últimos meses, donde, según los moradores, se ha visto un repunte de problemas de inseguridad.

Frente a ello, los comerciantes exigen tomar acciones inmediatas, ya que cada vez con más frecuencia se arman disturbios que podrían desencadenar problemas mayores, lo que ahuyentaría todavía más a las familias. Además, para algunos dueños de locales, esta situación debe ser regulada, ya que el parque central es la imagen de la ciudad.

“Aquí las trabajadoras sexuales han hecho de este sitio un lugar para ofrecer sus servicios, algo que no es bueno para la imagen de la ciudad”, dijo Emanuel Franco, un comerciante que alertó a su gremio a no quedarse en pasividad, ya que “cualquiera podría ser víctima de la delincuencia, ya que junto con las trabajadoras sexuales, antisociales rondan la zona”.

“Eso no es un secreto, así siempre es el negocio. Hay hombres que las monitorean, que parecen manejarlas o armar su agenda... Las ves junto a niños que juegan en el parque o adultos mayores que intentan salir de la rutina y recrearse. Quevedo es una localidad insegura, entonces ante el mínimo riesgo, uno actúa. ¿Y cómo? Dejando de frecuentar los sitios. Por eso el parque ahora casi siempre está vacío, cuando debería tener vida. Un lugar más que se ha perdido a causa del desorden y el descontrol”, advirtió Miguel Escandón, residente del sector, quien denunció además que en la zona se vende y consume droga.

¿Qué hacen las autoridades?

Para Laura Sandoya, quien trabaja de manera informal cerca del espacio, las autoridades deberían fortalecer acciones para que estos lugares sean retomados por las familias, como antes. “Esperemos que se tomen cartas en el asunto para que ya no existan más conflictos en pleno corazón de Quevedo. Aquí se arman trifulcas de forma permanente”, expresó la comerciante.

Ante este reclamo, EXPRESO consultó con Leonardo Jiménez, concejal de Quevedo, quien señaló que existe una ordenanza, impulsada desde 2023, que busca terminar con estas prácticas de prostitución no regulada, pero que reconoció que no se aplica.

Según Jiménez, esta normativa tiene como objetivo regular y ordenar esta actividad, con el fin de disminuir los efectos negativos que tiene sobre la comunidad. La iniciativa busca garantizar los derechos de las trabajadoras sexuales, pero al mismo tiempo, imponer ciertas restricciones en el ejercicio de esta actividad para reducir la exposición a situaciones peligrosas tanto para ellas como para los transeúntes.

El concejal aseguró que la normativa se pondrá ahora sí en práctica y que, de hecho, se plantea hacerle una reforma.

“Hemos propuesto que se emitan multas del 50% de un salario básico y hasta 5 en caso de reincidencia. La sanción será mayor para los que no cuenten con los permisos correspondientes”, expuso el concejal. “De esta manera, se pretende ofrecer alternativas de trabajo más seguras para las mujeres involucradas y, a su vez, recuperar el orden y la seguridad en el área”, declaró el edil.

Al momento, personal de la Dirección de Vías y Espacios Públicos del Municipio está llevando a cabo una socialización para el control de estos lugares. De esta manera, se advierte a las trabajadoras sexuales para que no ocupen esta zona céntrica de Quevedo.

No obstante, para los moradores, estas medidas no bastan. “Si existiendo una ley dejaron que se quedara en ley muerta, ¿por qué debo confiar en que ahora sí harán un trabajo real? Las ordenanzas se incumplen, nadie controla nada. Por eso estamos como estamos, y si no se actúa ahora, este núcleo urbano se perderá. Todavía más”, agregó Tomás Ladines, residente.

