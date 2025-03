Docentes denuncian casos de extorsiones en instituciones educativas de Quevedo

En Quevedo, la comunidad educativa enfrenta una realidad cada vez más alarmante: las extorsiones. Estos actos delictivos han irrumpido en las unidades educativas, afectando no solo la calidad de la enseñanza, sino también el bienestar emocional y profesional de los docentes.

En el contexto de la culminación del año lectivo y la rendición de supletorios, los profesores viven con el temor constante de convertirse en víctimas de amenazas que empañan su trabajo y sus vidas.

La extorsión en las escuelas de Quevedo se ha convertido en una práctica recurrente. Grupos delictivos aprovechan la vulnerabilidad de los centros educativos para someter a los docentes a situaciones de terror y presión.

Los profesores son amenazados, extorsionados o incluso chantajeados, con el fin de obtener dinero o favores. Estas acciones no solo vulneran la seguridad de los educadores, sino que también afectan el ambiente escolar, donde estudiantes y demás personal se ven sumidos en un clima de incertidumbre y miedo.

‘Carolina’ (nombre protegido) es una docente de la sección matutina de una unidad educativa en la parroquia San Camilo quien actualmente ha sufrido las consecuencias de las extorsiones.

Me pedían cinco mil dólares. Las llamadas no paraban de llegar y el sometimiento era fatal. Carolina

​docente afectada

Lo que provocaron las extorsiones



Explicó que de un momento a otro le llegó un mensaje dándole todas las características de ella y de sus familiares, en el cual le pedían la cantidad de 5 mil dólares para que no le pase nada.

Los nervios se apoderaron de ella por lo que explicó que no le quedó de otra que colocar la denuncia en la Fiscalía por el delito de extorsión. Acción que asegura que no la ha llevado a ningún tipo de respaldo debido a que la Policía no le ha brindado las garantías necesarias frente al caso.

“Las llamadas no paraban de llegar a mi teléfono, luego mensajes de texto y el sometimiento era fatal por más que le decía a la Policía, solo me dijeron que pierda el miedo y que le sigamos la corriente, algo que no accedí”, explicó la docente.

Sin embargo, detalló que comentó su caso a miembros del ejército quienes le indicaron un procedimiento adecuado e incluso le brindaron ayuda vestidos de civil, algo que le permitió estar más tranquila.

Pero este no es el único caso en una institución educativa. Diario Expreso conversó con otro docente quien pidió reserva y asegura que los extorsionadores son estudiantes que están dentro de bandas delictivas y es por tal motivo que saben cada uno de los movimientos de ellos.

Explicó que al momento de escribirle se hicieron pasar por la mafia y que acceda a pagar si no iban atentar contra su carro y luego contra su familia. Lo que más lo admiró es que ese día al momento de sacar su vehículo encontró rayones y mensajes que le decían “sino colaboras iremos contra tu familia”.

Por su parte el jefe de Policía en Quevedo, Washington Chugá, detalló que no darán tregua a la delincuencia y que seguirán reforzando varios sectores educativos y comerciales.

