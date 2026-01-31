Programa capacitará a mil actores en acciones climáticas

La iniciativa tiene enfoque de género y se extiende hasta el año 2029

Capacitaciones. El programa climático fue lanzado en un auditorio de la Universidad del Azuay.

Un total de 1.000 actores serán capacitados a nivel nacional, hasta el año 2029, en acción climática con enfoque de género, bajo el ‘Programa de Participación y Construcción de Capacidades para la Transparencia Climática en el Ecuador’, lanzado esta semana por el Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) y la Universidad del Azuay (UDA), en coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Cátedra UNESCO en Sostenibilidad y Cambio Climático.

Te puede interesar: Lluvias en Guayas provocan emergencias viales en siete cantones de la provincia

El programa busca articular a actores públicos, académicos y territoriales desde la planificación hasta la ejecución de acciones climáticas, promoviendo procesos de rendición de cuentas y toma de decisiones basadas en evidencia, menciona la UDA en un comunicado.

Tres sicariatos en Santa Elena estremecen a sus cantones: estas fueron las víctimas Leer más

La presentación del programa congregó a más de 475 participantes, entre estudiantes investigadores, representantes de universidades, autoridades locales y funcionarios.

Durante el evento se resaltó la importancia de vincular a la academia con la gestión pública del cambio climático, fomentando conocimientos que permitan mejorar la toma de decisiones en políticas ambientales y consolidar capacidades técnicas para la transparencia climática en diversas regiones del país.

“Estamos mostrando cómo pasar de una ética que destruye la vida, que destruye la cultura, a una ética que la cuida con ternura. Esta es la vocación que tenemos en la Universidad del Azuay, y debemos difundirla como nuestra misión, para que toda la sociedad y comunidades puedan adoptarla”, enfatizó el rector de la UDA, Francisco Salgado.

Acciones de la Unesco en Ecuador

Además, una representante de UNESCO destacó iniciativas orientadas a fortalecer la resiliencia climática y la igualdad de género, como programas específicos dirigidos a apoyar comunidades y mujeres defensoras del ambiente, por ejemplo, un proyecto llamado Escuela para Mujeres Recolectoras y Pescadoras, Defensoras de la Vida, como una iniciativa para fortalecer la resiliencia climática, la igualdad de género y la restauración de los ecosistemas de manglar en Ecuador, según mencionó Tatiana Villegas, representante de la oenegé en el país.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!