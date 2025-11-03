Expreso
Pastaza celebra su diversidad con moda y arte ancestral

Se exhibieron tejidos y collares de la cultura indígena amazónica

Las manos hábiles de mujeres emprendedoras y artesanas de las siete nacionalidades de Pastaza dieron vida a una pasarela cargada de color, creatividad y orgullo ancestral.

El evento, realizado durante la Expo Feria Pastaza 2025, fue una muestra viva de la identidad amazónica, donde cada tejido, collar o tocado narró historias de pueblos que mantienen firmes sus raíces.

En el desfile, mujeres kichwas, shuar, achuar, waorani, andoa, shiwiar y zápara lucieron con elegancia prendas y accesorios elaborados a mano, fusionando materiales naturales con diseños contemporáneos.

Más que una pasarela de moda fue una vitrina cultural que exhibió el talento y la perseverancia de las artesanas que, con su arte, generan sustento y desarrollo para sus familias.

Arte que empodera y transforma

El público aplaudió con entusiasmo cada presentación, reconociendo el valor del trabajo femenino en la economía local. Estas iniciativas, impulsadas por el Gobierno Provincial de Pastaza, buscan fortalecer el emprendimiento, visibilizar el arte ancestral y promover el empoderamiento de las mujeres amazónicas.

“Detrás de cada pieza hay una historia y una familia. Nuestro arte es nuestra voz”, expresó Marcia Chango, artesana de la nacionalidad shuar mientras mostraba sus collares elaborados con semillas de la selva.

El desfile fue parte de los programas por los 66 años de provincialización de Pastaza. El pregón de apertura convocó a los turistas y propios en Pastaza que disfrutaron de danzas tradicionales y comparsas llenas de identidad cultural.

Las celebraciones se extenderán hasta el 10 de noviembre, con el desfile cívico por la provincialización de Pastaza.

