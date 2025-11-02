Colada morada y guaguas de pan: Playas honra a sus muertos con amor y tradición

Mil vasos de colada y guaguas de pan endulzan la memoria de los ausentes en el cementerio de Playas

Mil vasos de colada morada y mil guaguas de pan fueron entregados a los visitantes del cementerio, elaborados con dedicación por panificadores y cocineros locales.

Mil vasos de colada morada y mil guaguas fueron entregados a los visitantes del camposanto.

“Lo hacemos con cariño, por los que ya no están y por quienes no tienen cómo disfrutar de esta tradición”, expresó este 2 de noviembre Walter Maridueña, presidente de la Junta Cívica de Playas, mientras servía la bebida morada

A su alrededor, las personas hacían fila sin prisa. Algunos traían flores frescas; otros, lágrimas guardadas. Los niños miraban con curiosidad las guaguas de pan, mientras los mayores recordaban a sus padres o abuelos con una mezcla de tristeza y gratitud.

“Gracias, hijito, qué bonito gesto”, murmuró Jacinta Rodríguez, una anciana del barrio Central, al recibir su vaso.

Horas de trabajo y devoción

Detrás de cada guagua y cada sorbo hubo horas de dedicación. Armando Mite, panificador del cantón, junto a dos ayudantes, dedicó 24 horas seguidas a hornear las figuras de pan que este año endulzaron la memoria de los ausentes.

Por su parte, Marjorie Álvarez cocinó la colada morada durante tres horas, en grandes ollas que luego llevó al cementerio, lista para ser compartida con los dolientes.

René Cantos y Peter Cortés ofrecieron serenatas en vivo, y los vecinos compartieron abrazos, flores y recuerdos, reforzando el sentido de unión y memoria colectiva. NESTOR MENDOZA

Música que acompaña el recuerdo

El ambiente se llenó también de melodías. A la entrada del camposanto, con guitarra en mano, René Cantos y Peter Cortés entonaban canciones sobre despedidas sin retorno.

“La serenata es gratuita —contó Cantos—, pero si algún familiar desea un homenaje especial en la tumba, cobramos diez dólares por tres canciones”.

Entre rezos, música suave y velas encendidas, Playas volvió a sentirse en comunidad. En medio del dolor, el pueblo encontró consuelo en los gestos sencillos: en una taza caliente, en un pedazo de pan compartido, en una sonrisa que cruza el silencio del cementerio.

“Es nuestra forma de decir que los muertos no se olvidan, se recuerdan con amor”, insistió Maridueña, mientras el vapor de la colada se elevaba al cielo, como una oración hecha aroma.

