SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Los balnearios de Santa Elena empezaron a recibir a los miles de turistas que han acudido a disfrutar de las playas.
Los balnearios de Santa Elena empezaron a recibir a los miles de turistas que han acudido a disfrutar de las playas.

Santa Elena: Los turistas acudieron a las playas en el arranque del feriado

Los visitantes disfrutaron en la arena y el mar a pesar de la baja temperatura 

Miles de turistas comenzaron a llegar desde las primeras horas de este sábado 1 de noviembre a los diferentes balnearios de la provincia de Santa Elena para disfrutar del feriado nacional por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca.

A pesar de la baja temperatura y la persistente nubosidad, el ambiente festivo se hizo sentir a lo largo del perfil costanero peninsular. El clima frío no fue impedimento para que familias enteras, grupos de amigos y visitantes extranjeros acudieran a las playas.

Aunque el sol se mantuvo oculto gran parte del día, muchos optaron por caminar a la orilla del mar, tomarse fotografías o degustar platos típicos. Otros se animaron a practicar deportes acuáticos y a disfrutar de los tradicionales paseos en banana, que fueron los más solicitados por los turistas.

En Salinas y Montañita, personal de Gestión de Riesgos recomendó precaución al ingresar al mar debido al fuerte oleaje que se presenta durante estos días. En horas de la pleamar se observaron olas de gran tamaño, aunque hasta la publicación de este informe no se reportaron incidentes graves vinculados a las marejadas.

“El clima está bien, nosotros estamos acostumbrados al frío. Venimos a bañarnos en el océano y el agua está deliciosa”, comentó Lourdes Castro, una visitante proveniente de Loja que decidió pasar el feriado junto a su familia en Ayangue.

Aunque la temperatura es baja en la provincia de Santa Elena los turistas empezaron a llenar los balnearios
Aunque la temperatura es baja en la provincia de Santa Elena los turistas empezaron a llenar los balnearios

Alta afluencia y optimismo en el sector turístico

De acuerdo con la Cámara Provincial de Turismo, el movimiento registrado durante el primer día del asueto fue significativo. Los directivos señalaron que el flujo de visitantes hacia la zona peninsular se incrementó desde el mediodía, con proyecciones aún mejores para el domingo.

“En Montañita la ocupación hotelera superó el 80 %, y en Salinas alcanzó más del 70 %. Si la tendencia continúa, es muy probable que alcancemos el lleno total”, manifestó Luis Tenempaguay, vicepresidente del gremio turístico.

Los empresarios y comerciantes locales esperan que los próximos días del feriado mantengan este ritmo de visitantes, impulsando así la economía de la provincia peninsular y consolidando a Santa Elena como uno de los destinos preferidos para descansar y disfrutar del mar.

