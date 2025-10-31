Expreso
Santa Elena
Feria. Las ferias enseñan sobre prevención, a través de actividades.Joffre Lino

Santa Elena impulsa ferias educativas para prevenir el embarazo adolescente

Participan adolescentes de las unidades educativas de la Península

Con el objetivo de fomentar una juventud informada y consciente, en el cantón de Santa Elena se desarrollan las ferias de prevención del embarazo adolescente, espacios que combinan el aprendizaje con la participación activa de los estudiantes a través de dinámicas, charlas y actividades recreativas.

En estos encuentros, jóvenes de diferentes unidades educativas reciben información clara y oportuna sobre salud sexual y reproductiva, derechos y toma de decisiones responsables, con el propósito de que construyan su futuro con confianza y seguridad.

Una de las jornadas más recientes se realizó en la Unidad Educativa Santa Elena, donde decenas de estudiantes participaron con entusiasmo en cada una de las actividades organizadas. Las exposiciones fueron interactivas, lo que permitió a los asistentes despejar dudas y compartir sus puntos de vista.

Planificación familiar y respeto mutuo

Durante el evento, personal especializado en psicología y salud abordó temas como la planificación familiar, el respeto mutuo en las relaciones, la autoestima y la importancia de los proyectos de vida. Además, se promovió el diálogo abierto entre los adolescentes, fortaleciendo la confianza para tratar asuntos que tradicionalmente se evaden en el entorno familiar o escolar.

Los padres de familia destacaron el valor educativo de la iniciativa. “Estas ferias ayudan a los jóvenes a reflexionar y a entender que cada decisión tiene consecuencias. La información es la mejor herramienta para prevenir”, expresó Carlos Villón.

Las ferias también incluyen espacios lúdicos, concursos y presentaciones artísticas, estrategias que facilitan la comprensión de los mensajes y fortalecen la participación juvenil. Estas acciones buscan construir una cultura de respeto, equidad y responsabilidad, promoviendo una sociedad más consciente y preparada para enfrentar los desafíos de la adolescencia.

