Navidad en Playas se celebra con un pregón de fe, arte y encuentro ciudadano

El desfile culminó en la explanada del malecón de Playas, donde se encendió el árbol navideño de 15 metros de altura

La ciudadanía en Playas disfrutó del pregón navideño que recorrió algunas calles del cantón.

El rojo y el verde, colores emblemáticos de la temporada, dominaron los trajes de los participantes del pregón navideño en General Villamil Playas, que avanzaron entre villancicos y melodías alusivas al nacimiento de Jesús, en un ambiente cargado de simbolismo y emoción colectiva.

Carros alegóricos con representaciones del pesebre y comparsas artísticas ofrecieron coreografías inspiradas en la tradición cristiana, mientras otras agrupaciones recrearon escenas bíblicas con propuestas contemporáneas que captaron la atención del público.

A lo largo del recorrido, los aplausos fueron constantes y muchas familias se apostaron desde tempranas horas para no perder detalle del desfile.

Para quienes observaron el evento desde distintos puntos de la ciudad, el pregón tuvo un significado especial. “Este pregón nos recuerda que la Navidad no es solo compras o luces; es un tiempo de esperanza. Hoy la ciudad se sintió más humana”, expresó Dolores Pincay, comerciante del centro.

El desfile culminó en la explanada del malecón, donde se realizó el encendido del árbol navideño, una estructura de 15 metros de altura que marcó uno de los momentos más esperados de la jornada y fue celebrado con música y expresiones de júbilo.

Desfile navideño en barrio Garay llevó alegría, baile y música Leer más

Un toque de esperanza en medio de la inseguridad

Organizado por el Municipio de Playas, el pregón navideño se consolida como una de las actividades más importantes del calendario cultural local. Este año, la coordinación permitió sumar más comparsas, nuevas puestas en escena y una mayor participación ciudadana.

“Hoy los pregones son espacios que fortalecen la identidad y promueven valores como la unión familiar, la paz, la solidaridad y la esperanza”, destacó el alcalde Gabriel Balladares, al resaltar el carácter comunitario y simbólico del inicio de la Navidad en Playas.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!