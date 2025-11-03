Expreso
especies
Rescate. Las especies rescatadas son devueltas a su hábitat.EFE

Más de 7.400 especímenes silvestres rescatados

Esmeraldas ha liderado las acciones con 94 procesos de rescate

De enero a septiembre de este año, más de 7.400 especímenes de vida silvestre han sido rescatados por el Proyecto Sistema Nacional de Control Forestal y Vida Silvestre. La Boa imperator (Matacaballos de la costa) ha sido la especie más rescatada y la provincia de Esmeraldas la que ha liderado las acciones con 94 procesos de rescate.

Los funcionarios rescataron las especies a través de operativos como revisiones vehiculares en las vías y retenciones, lo que fortaleció el control del tráfico ilegal de vida silvestre, según mencionó en un comunicado el Ministerio de Ambiente y Energía (MAE).

Por rescates, 373 individuos de 115 especies diferentes fueron salvadas a través de 331 procedimientos a escala nacional; y en cuanto a las retenciones, los funcionarios de Ambiente ejecutaron 69 procedimientos, con un total de 7.029 individuos retenidos de 59 especies, destacando los Caballitos de mar (Hippocampus ingens) con 6.317 individuos. La provincia de Pichincha registró el mayor número de procesos de retención (24).

Instituciones que participan

“La protección de la vida silvestre es una prioridad nacional. Con el trabajo articulado entre nuestras instituciones, fuerzas del orden y aliados estratégicos, fortalecemos la vigilancia y el control en todo el territorio ecuatoriano. Estas cifras reflejan el compromiso firme del Gobierno de El Nuevo Ecuador por preservar su patrimonio natural y erradicar el tráfico o la tenencia ilegal”, destacó la ministra de Ambiente, Inés María Manzano.

Estas acciones se desarrollan con el apoyo de instituciones como las Fuerzas Armadas del Ecuador, Policía Nacional —a través de sus unidades especializadas: Dirección General de Inteligencia (DGI), Unidad de Protección del Medio Ambiente (UPMA) y Unidad de Delitos Contra el Medio Ambiente y la Naturaleza (UNIDCAN) —, así como de organismos aliados como Wildlife Conservation Society Ecuador (WCS) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

