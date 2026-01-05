Loja: Carigán resiste sin servicios básicos mientras crece riesgo para sus viviendas

El barrio Carigán, ubicado al norte de la ciudad de Loja, enfrenta una problemática que se ha prolongado por décadas y que hoy mantiene en alerta a sus habitantes. La falta de servicios básicos, especialmente de alcantarillado sanitario y pluvial, sumada al deterioro de la vialidad secundaria, ha convertido la vida diaria de la comunidad en una constante lucha contra el polvo, el lodo y el riesgo estructural de varias viviendas.

Francisco Tamayo, presidente del barrio, explica que apenas el 40 % del sector cuenta con servicios básicos completos. El resto de moradores sigue viviendo sin alcantarillado, una carencia que, afirma, se arrastra desde hace más de 50 años. “Toda la vida hemos vivido así. Más de medio siglo sin alcantarillado sanitario ni pluvial. Solo una parte del barrio tiene servicios, el resto seguimos esperando”, señala.

El dirigente barrial advierte que la situación se vuelve más compleja durante la temporada invernal, cuando las lluvias provocan acumulación de aguas, filtraciones y afectaciones en terrenos. En verano, el problema se invierte, pero no desaparece.

Uno de los principales reclamos de la comunidad es el abandono vial. De acuerdo con el presidente barrial, únicamente la vía principal de Carigán se encuentra asfaltada, mientras que todas las calles secundarias son de tierra y están en mal estado.

Hay sectores donde se evidencian daños estructurales

La situación es aún más delicada en sectores cercanos a Unimax, donde ya se evidencian daños estructurales en varias viviendas. De acuerdo con Tamayo, existen casas con paredes agrietadas, terrenos inestables y deslizamientos de tierra provocados por la acumulación de aguas. Aunque no se cuenta con un registro exacto, estima que al menos unas diez viviendas estarían en riesgo.

Pese a la falta de atención institucional, la comunidad ha optado por organizarse. Los moradores realizan mingas de manera constante para limpiar cunetas, retirar escombros y tratar de mantener las calles en condiciones mínimas. El presidente barrial recuerda que en la administración municipal anterior se logró avanzar con la planificación de la antigua vía Carigán-Motupe, un proyecto que contemplaba la ampliación de la calzada, aceras y bordillos. Sin embargo, hasta ahora, dicha planificación no se ha ejecutado.

Sozoranga conmemora sus 50 años de cantonización Leer más

Señala que existen estudios para la construcción de colectores marginales que podrían ejecutarse en 2026, pero advierte que la comunidad ya no puede seguir esperando. “Vivimos en un barrio olvidado. Solo pedimos servicios básicos y vías dignas para vivir con tranquilidad”, concluye.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!