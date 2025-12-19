Sozoranga conmemora sus 50 años de cantonización

El desfile ciudadano se celebra con cultura este 20 de diciembre

El cantón Sozoranga, en la provincia de Loja, vive sus Bodas de Oro con una programación que resalta la identidad local, la memoria histórica y la participación activa de su gente, en un ambiente de reencuentro entre generaciones y familias.

Te puede interesar Cuero Son y Pambil: la marimba que rescata a la juventud y revive juegos ancestrales

Sozoranga se prepara para celebrar medio siglo de vida política cantonal con una serie de actividades que reflejan el sentir comunitario y el orgullo de pertenecer a esta tierra.

Las Bodas de Oro no solo representan una fecha conmemorativa, sino también una oportunidad para recordar el camino recorrido desde la cantonización y fortalecer los lazos entre autoridades, ciudadanía y sozoranguenses que residen fuera del cantón.

Durante las festividades se han desarrollado actos culturales, deportivos, educativos y sociales, pensados para integrar a todos los sectores de la población.

Reconocimiento a personajes destacados

Las actividades también han permitido rescatar la memoria colectiva del cantón, con espacios dedicados a la historia local, homenajes a ciudadanos destacados.

Uno de los momentos más esperados de las celebraciones es el desfile ciudadano y la Sesión Solemne conmemorativa, que se cumple este 20 de diciembre, fecha central en la que Sozoranga recordará oficialmente sus 50 años de cantonización. Estos actos reunirán a instituciones, estudiantes, organizaciones sociales y autoridades, en un recorrido cívico que resaltará la historia y el crecimiento del cantón.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!