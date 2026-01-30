Lluvias: Tungurahua, Guayas y Zamora sienten el golpe del invierno

Una adulta mayor perdió todo lo que tenía. La caída de un árbol destruyó una vivienda. Hay vías afectadas en Zamora

La adulta mayor afectada observa a los miembros del Cuerpo de Bomberos realizar su trabajo.

“Nunca había pasado algo así, el agua entró como río y no había por dónde salir”, cuenta con la voz temblorosa María Mercedes Alulema, de 86 años, una de las damnificadas por la intensa lluvia registrada entre la noche del miércoles y el jueves en la parroquia Izamba de Ambato, provincia de Tungurahua.

La lluvia cayó sin descanso y, en cuestión de minutos, el agua ingresó a su casa, ubicada en la avenida Pedro Vásconez, entre las calles Elías Bucheli y Rafael Darquea, arrastrando lodo, basura y los recuerdos de toda una vida. La inundación alcanzó los 35 centímetros de altura. Colchones, ropa, utensilios de cocina y electrodomésticos quedaron inutilizables. María Mercedes lo perdió todo.

Desde el jueves, a la par de las tareas de limpieza, brigadas municipales, vecinos y personal de emergencia entregaron víveres y enseres básicos para aliviar la situación de los afectados.

La Secretaría de Gestión de Riesgos confirmó que siete viviendas resultaron afectadas, además de 1,8 hectáreas de cultivos de legumbres y hortalizas.

En la provincia del Guayas, Lucía Cedeño, junto a su esposo y sus cuatro hijos, intentaba reponerse del susto que les causó la caída de un árbol de beldaco sobre su vivienda, ubicada a tres minutos del centro poblado de la parroquia El Laurel, cantón Daule, debido a las lluvias en la zona. “Gracias a Dios todos estábamos dentro de la casa. De lo contrario, estaríamos lamentando una desgracia. El fuerte estruendo nos dejó un susto tremendo”, recalcó la ama de casa, de 45 años, quien ahora espera que alguna autoridad los ayude, pues los daños en el techado son cuantiosos.

Miembros del Cuerpo de Bomberos y de la Corporación Nacional de Electricidad colaboraron con el corte del tronco del árbol y con la reposición del cableado del servicio eléctrico, que resultó afectado.

Manuel Avilés León, presidente del Gobierno Parroquial de El Laurel, manifestó que se activaron las instituciones para atender la emergencia.

La mañana de ayer, moradores de los recintos Los Quemados y Jigual también reportaron que unos árboles se desplomaron, debido a los fuertes vientos y precipitaciones.

Paquisha aún siente la caída de puentes

Los sectores Santa Cecilia, Bellavista y San Javier son algunos de los afectados por la intensidad del aguacero que cayó entre el miércoles y jueves último en el cantón Paquisha, provincia de Zamora Chinchipe. Entre los daños dejados por las lluvias hay puentes colapsados, vías rurales inhabilitadas, cultivos perdidos y algunas comunidades que están incomunicadas y sin servicios básicos.

El alcalde de Paquisha, Paúl Rodríguez, señaló que las primeras acciones se concentran en garantizar la movilidad y el acceso al agua potable mediante tanqueros.

En la vía Paquisha-Bellavista, el puente sobre la quebrada La Chinguiata presenta un asentamiento. Una situación aún más crítica se registra en la vía Santa Cecilia-Santa Cecilia Alto, donde se interrumpió el tránsito por el colapso de un puente.

