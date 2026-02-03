Las lluvias en Chimborazo dejan comunidades aisladas y un fallecido

Hay puntos críticos afectados por las lluvias. El Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) interviene

Las lluvias no dan tregua en la provincia de Chimborazo. El invierno ha dejado a su paso caminos destruidos, comunidades aisladas y familias enteras enfrentando la emergencia.

En el cantón Pallatanga, al menos 10 comunidades permanecen incomunicadas desde el fin de semana, entre ellas Malpotes, Tambillo Bajo, Yunguilla y Malpote Mirador, debido a derrumbes en una vía de segundo orden. El paso es intermitente y, en varios tramos, inexistente.

La situación más crítica se vive en Malpote Mirador, donde 25 familias se quedaron sin agua potable tras un deslizamiento que destruyó el pequeño tanque comunitario que abastecía a la zona.

“Desde ayer (2 de febrero de 2026) de mañana estamos sin agua. El derrumbe bajó por dos lados y tapó el tanquecito, rompió la tapa, todo”, relata Tomasa Guaman Yumbo, comunera del sector. “Ahora toca volver a hacer el tanque, porque ojito de agua no tenemos todavía”.

Según los habitantes, 25 familias dependen de ese sistema. Hoy sobreviven como pueden, usando mangueras improvisadas y lo poco que queda de agua almacenada.

“Nosotros mismos hacemos la fuerza para arreglar, porque las autoridades no quieren saber nada”, añade Tomasa. “Yo gasto comprando mangueras, poniendo de mi casa, y nadie ayuda. Viene el tractor y rompe todo otra vez”.

Las afectaciones económicas de las lluvias en Chimborazo

Las lluvias también paralizaron la economía campesina. Los productos están listos para salir, pero los caminos no.

“Ahorita empieza el invierno y tenemos zapallo para el mercado, también leche. Pero no podemos salir”, cuenta Laura Pala, del sector San José de Tabernas. “La camioneta de la leche se pierde, los productores pierden. No hay transporte, el bus ya no entra y no podemos ir a Riobamba”.

En el sector de Baja Potosí, la vía desaparece bajo el lodo. Hay días en los que se puede pasar y otros en los que el derrumbe lo cubre todo.

“El derrumbe baja de arriba y se tapa todo. Puro derrumbe es ahorita”, dice José Luis Choca Guaman. “Aquí hay zapallos, choclos, leche, pero no hay cómo sacar nada. Los lecheros a veces ya no entran, se regresan”.

Los pobladores aseguran que la carretera, cuya competencia corresponde al GAD Provincial, estaba siendo intervenida con un tratamiento superficial bituminoso, pero sin un sistema adecuado de drenaje. Las alcantarillas y las cabezas de hormigón no estaban construidas, lo que permitió que el agua socave la base de la vía y deje la mesa al borde del colapso.

“No abren bien las alcantarillas, dejan tapado y el agua se acumula. Así vienen más derrumbes”, advierte Choca Guaman.

Las lluvias vuelven peligroso el paso de vehículos. PATRICIA OLEAS/EXPRESO

Una tragedia por las intensas lluvias en Chimborazo

Las afectaciones del fuerte temporal no se limitaron a Pallatanga. Días atrás, durante las intensas lluvias del domingo 1 de febrero y la mañana del lunes 2 de febrero de 2026, en Riobamba, al norte de la ciudad, al menos nueve viviendas resultaron inundadas, con hasta un metro de agua y lodo en algunos sectores. Varias familias tuvieron que evacuar y rescatar sus pertenencias en medio de la emergencia.

En Chambo, el invierno dejó una tragedia. Un dirigente comunitario perdió la vida tras quedar atrapado por un derrumbe mientras intentaba limpiar una acequia, en un intento por evitar que el agua siga causando daños en su comunidad. La fuerza del alud lo sorprendió sin darle oportunidad de escapar.

