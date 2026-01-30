Invierno en Paquisha: puentes destruidos y comunidades sin agua

Dos puentes colapsaron y el servicio de agua potable fue suspendido en el cantón. Decenas de familias reportan pérdidas

La destrucción de uno de los puentes dejó incomunicados a varios barrios del cantón Paquisha tras la temporada invernal.

La intensa temporada invernal causó graves afectaciones en el cantón Paquisha, provincia de Zamora Chinchipe, donde dos puentes quedaron destruidos, el servicio de agua potable fue suspendido en su totalidad y se reportaron daños en vías, cultivos y animales.

Desde la madrugada, varios sectores permanecen incomunicados y toda la población carece de acceso al líquido vital. El colapso de las estructuras viales y el desbordamiento de quebradas marcaron una jornada crítica para decenas de familias que intentan recuperar la normalidad en medio de las lluvias.

Uno de los puentes destruidos conectaba a la parroquia Bellavista sobre la quebrada La Chinguiata, mientras que el otro permitía el acceso desde la cabecera cantonal hacia el barrio Santa Cecilia. Además, la captación de agua potable resultó completamente afectada, lo que dejó sin abastecimiento a barrios como Santa Rosa y San Vicente.

“La emergencia es seria. No contamos con agua potable y hemos perdido infraestructura clave para la movilidad de nuestra gente. Desde la alcaldía estamos trabajando con nuestro equipo técnico y con apoyo del Cuerpo de Bomberos para abastecer de agua a la ciudadanía, mientras avanzamos en la rehabilitación del servicio”, señaló Paúl Rodríguez, alcalde del cantón, quien aseguró que los trabajos se mantienen incluso en horas de la noche y bajo la lluvia.

Habitantes afectados por el invierno perdieron cultivos y animales, mientras esperan ayuda y la rehabilitación de vías. Cortesía

Decenas de familias sin conectividad y sin servicio de agua

Las labores de emergencia se mantienen de forma continua para restablecer la conectividad y el servicio de agua. Brigadas técnicas y personal de socorro realizan trabajos bajo condiciones climáticas adversas, mientras se distribuye agua de manera provisional en distintos sectores.

El impacto del invierno también se refleja en la zona rural. En el barrio San Javier, el desbordamiento de una quebrada arrasó con cultivos de yuca y plátano y provocó la muerte de aves de corral. El invierno no solo golpeó la infraestructura, también afectó directamente a las familias campesinas.

María Torres Jiménez, habitante del barrio San Javier, relató que el desbordamiento de una quebrada arrasó con parte de su terreno. “El agua se llevó mis cultivos de yuca y plátano, y varias gallinas murieron. Es lo único de lo que vivimos”, expresó con preocupación.

Una situación similar enfrenta José Luis Guambo Castillo, agricultor del barrio Santa Cecilia, quien perdió varios animales de crianza. “Mis cerditos y gallinas se ahogaron con la creciente. Ahora estamos incomunicados y sin agua. Pedimos que no nos dejen solos”, manifestó.

En el barrio Santa Cecilia, productores reportaron la pérdida de animales de crianza y dificultades para movilizarse debido al daño en los caminos. Como medida preventiva, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal dispuso la suspensión de clases en todo Paquisha ante la falta de agua potable y el riesgo sanitario para los estudiantes.

Acto Las autoridades locales, junto a la prefectura, realizan evaluaciones técnicas para gestionar la construcción de nuevo puente.

De manera paralela, técnicos municipales y de la prefectura realizan evaluaciones para definir la construcción de un nuevo puente y canalizar ayuda para las familias afectadas. Mientras tanto, los habitantes del cantón permanecen a la espera de soluciones.

